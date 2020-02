Continua l'appuntamento con "Tempesta d'amore", la soap opera tedesca trasmessa quotidianamente su Rete 4. Le anticipazioni relative all'ultima settimana di febbraio, ossia da domenica 23 a sabato 29, svelano tanti colpi di scena, che, come sempre, coinvolgeranno i telespettatori e i fan della soap. Fra questi, il malore di Eva mentre sta per rivelare la verità sull'incidente di Chistoph a Valentina, la sempre più grande sofferenza di Michael per la morte di Romy, la fuga di Valentina e l'intervento chirurgico di Christoph.

"Tempesta d'amore" va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle 19:40 alle 20:30 circa. Tutte le repliche della soap possono essere riviste in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.

Eva, mentre sta per confessare una triste verità alla figlia, ha un malore

Eva, non riuscendo più a tenere nascosta alla figlia la verità sull'incidente di Christoph, mentre sta per rivelarle di essere stata lei a investirlo, ha un malore. È proprio Valentina ad accompagnare la madre in ospedale e, durante il tragitto, la ragazzina ha un deja-vu.

Nel frattempo Annabelle, non riuscendo ad impedire l'intervento chirurgico del padre, escogita uno dei suoi perfidi piani, affinché l'uomo non possa risvegliarsi. Franzi, scoprendo che il succo di frutta che ha regalato all'Achleitner ha un cattivo sapore, capisce immediatamente che dietro a ciò c'è l'intervento subdolo della Bronckhorst, ma quest'ultima nega spudoratamente.

Mentre André e Linda si sfidano ai fornelli, Valentina apprende di essere stata lei ad investire Christoph.

Joshua, Robert ed Eva cercano di calmare la ragazzina, ma quest'ultima prende una decisione istintiva. Michael è sempre più addolorato per la tragica morte di Romy e non si dà pace, in quanto si ritiene responsabile dell'accaduto.

Christoph viene operato

Jessica fa finta di essersi slogata una caviglia, ma il suo piano spinge Henry a invitare Franzi ad una serata di ballo. Intanto, grazie ad un piano escogitato da Denise, Christoph può essere operato.

Quest'ultima e la zia Linda stanno vicino all'uomo e sperano che l'intervento vada bene. Valentina, non sentendosela di andare a costituirsi, fugge nel bosco, ma Franzi, trovandola per caso, fa di tutto per convincerla a tornare a casa. Jessica, sicura che Henry sia interessato a Franzi, crede sia arrivato il momento di gettare la spugna. André, invece, è convinto che il giovane abbia bisogno di una spintarella. L'intervento chirurgico di Christoph è tecnicamente riuscito e Denise spera che l'uomo possa rimettersi presto. Al contrario Annabelle, volendo a tutti i costi che il padre non si risvegli, fa di tutto per entrare nella stanza dell'uomo con una siringa per attuare l'ennesimo suo piano diabolico.