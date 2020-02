Lunedì 17 febbraio è andata in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, durante la quale Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono entrati nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al figlio Paolo Ciavarro. Sebbene il 25enne abbia gradito la visita dei suoi genitori, ha dimostrato chiaramente di non aver gradito una recente intervista rilasciata da sua madre.

Nello specifico Eleonora Giorgi sul magazine Chi ha detto la sua sulla relazione tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia.

L’attrice ha speso delle belle parole per i due gieffini, ma al contempo stesso ha ammesso alcune sue preoccupazioni: "Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo". La Giorgi si riferiva al fatto che suo figlio determinate situazione non le ha mai affrontare; al contrario la blogger friulana fuori dalla casa del GF ha una splendida bambina e una tormentata separazione da Francesco Sarcina, cantante del gruppo rock Le Vibrazioni.

Lo sfogo di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro, nell'incontro avuto durante la serata, ha invitato sua madre a non intromettersi nella sua vita.

Quest’oggi su Mediaset Extra è stato mandato in onda un confessionale del 25enne romano, nel quale Ciavarro jr si è lasciato andare in un duro sfogo: "Non me l’aspettavo, le dichiarazioni di mia madre"; poi il giovane ha proseguito non lasciando alcuna speranza a sua madre: "Vado avanti per la mia strada". Ricordiamo, che a differenza di Eleonora Giorgi, il padre Massimo Ciavarro ha riposto la totale fiducia nei confronti di suo figlio.

Mentre Paolo Ciavarro sembra avere le idee chiare, Clizia Incorvaia ha cercato di capire il punto di vista di Eleonora Giorgi. La bella friulana ha ammesso che Paolo sta vivendo un momento di felicità. Lei invece, fuori dalla casa di Cinecittà ha una situazione molto complicata. A questo punto non è escluso che Eleonora Giorgi non abbia la possibilità di tornare nella casa del Grande Fratello Vip 4 per un’ulteriore chiarimento con il figlio.

Eleonora Giorgi amareggiata dopo il confronto con il figlio

Eleonora Giorgi, dopo l’incontro con il figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, è stata protagonista di un duro sfogo sui social. L’attrice italo-ungherese, dopo il confronto con Paolo, ha fatto sapere di essere amareggiata per come sono andate le cose.

La Giorgi ha spiegato che non voleva affatto essere invadente: "Ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, di Signorini". La donna ha ammesso di avere il cuore spezzato, perché non vuole apparire quella che non è agli occhi di suo figlio.

Inoltre ha invitato alcuni follower a non mandargli più dei brutti messaggi. Tra i vari commenti, la Giorgi ha ricevuto il sostegno di Fariba Tehrani, ovvero la mamma di Giulia Salemi.