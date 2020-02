Dietro le quinte del Teatro Ariston pare proprio che lo scontro verbale verificatosi tra Morgan e Bugo, [VIDEO]non sia stato l’unico. Infatti, altri due artisti hanno avuto uno screzio dietro le quinte: si parla di Elodie e di Marco Masini. Tra i due cantanti, pare non sia corso “buon sangue” proprio a seguito di una battuta “ infelice” di Marco Masini sul fisico della giovane cantante. A rivelare questa notizia, poche ore fa, è stato il portale web “Tpi”. A quanto si legge su TPI, pare che Marco Masini, poco prima dell’esibizione di Elodie, avrebbe incrociato dietro le quinte la giovane collega e che nel salutarla avrebbe utilizzato parole a lei non molto gradite.

Elodie non avrebbe apprezzato le sue parole e avrebbe fatto una scenata, rivolgendo al collega frasi non affatto tenere.

Masini avrebbe ‘criticato’ la magrezza di Elodie

“Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?”. Queste sarebbero state le parole pronunciate dal famoso cantautore toscano, Marco Masini, alla giovane collega ed ex star di Amici di Maria De Filippi, Elodie. La fidanzata di Marracash, che alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, ha riscosso molto successo tra i suoi fan - non solo per aver indossato dei look da “urlo”, ma anche per l’inedito presentato dal titolo “Andromeda”- pare si sia indispettita così tanto, da reagire bruscamente.

Tra i due sarebbero così volate parole non affatto amorevoli. Il portale TPI, infatti, riferisce che Elodie avrebbe ritenuto il gesto di Masini offensivo: avrebbe inteso il saluto di quest'ultimo come un'illazione su un suo sospetto stato di anoressia. Dopo una discussione molto accesa, a quanto riferiscono anche alcuni testimoni, Elodie avrebbe però raggiunto subito Marco Masini per porgergli le proprie scuse.

Si sarebbe così conclusa, nel giro di poche ore, questa polemica sanremese.

Sulla presunta lite il web si è diviso

Ad ora né Marco Masini né Elodie hanno smentito o confermato la notizia sulla loro presunta lite. In queste ore però l’informazione sta facendo il giro del web. Su diversi social network, si leggono i commenti di molti fan dei due cantanti, che si stanno schierando a favore dell’uno e dell’altro.

C’è chi commenta affermando che la reazione di Elodie sia stata esagerata, e chi invece ritiene che la frase di Masini sia stata offensiva e poco educata. “Che maleducazione che poi a una grassa non si può dire 'ma quanto mangi', ma a una magra si può dire ma 'quant'è che non mangi?'...mah...", ha infatti commentato un utente. I commenti in queste ore sono tantissimi e vari. Però mentre tra Bugo e Morgan, a distanza di una settimana dal Festival della canzone italiana [VIDEO], la polemica non si è ancora placata, tra Elodie e Masini pare invece sia tornato il sereno.