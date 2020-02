Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti, ieri giovedì 6 febbraio, Brooke tenta di convincere Liam a tornare insieme a Hope. Quest'ultima, nel mentre, è sempre più vittima delle manipolazioni di Thomas, ovviamente senza rendersene conto. Liam, invece, si sente sempre più vicino a Steffy, al punto tale che i due si baciano nuovamente.

Beautiful, spoiler Usa: Steffy dice a Hope che tra lei e Liam non c'è stato nulla oltre il bacio

Steffy è pronta a rivelare a Hope il segreto che si nasconde dietro il bacio tra lei e Liam, ma Thomas arriva giusto in tempo per fermare la sorella.

Nonostante ciò, la Forrester cerca di rincuorare la giovane Logan, dicendole che tra lei e Liam, oltre quel bacio, non è successo nient'altro.

Nel mentre prosegue la collaborazione lavorativa tra Hope e Thomas. Quest'ultimo le mostra alcune disegni fatti da lui e la Logan non può che esserne orgogliosa: è fermamente convinta che la linea che stanno realizzando sia una delle migliori di sempre. Thomas prosegue con il suo piano, facendo credere alla donna di non essere interessato a lei, ma di fare tutto soprattutto per il bene dell'azienda.

Proprio per questo motivo Hope tira in ballo Zoe. Vuole sapere come procedono le cose tra loro: lui ammette che al momento si stanno solo divertendo, ma la loro storia potrebbe diventare seria.

Brooke vuole che Liam torni insieme a Hope

Nel mentre, alla Spencer Publications, prosegue il duro confronto tra Liam e Brooke. Quest'ultima vuole che lo Spencer metta le cose a posto con Hope, soprattutto perché si rende conto che Thomas sta facendo di tutto per manipolare sua figlia e le sue prossime mosse potrebbero rivelarsi un vero pericolo per la donna.

Brooke, ovviamente, ce l'ha ancora per il bacio che Liam ha dato a Steffy, subito dopo che ha fatto la proposta a Hope, ma è fortemente convinta che lui e sua figlia siano fatti l'uno per l'altra.

Liam le promette che farà di tutto per proteggere Hope da Thomas, anche se i due decideranno di non stare più insieme. A Brooke questa cosa non sta pienamente bene, vorrebbe che lui tornasse insieme a sua figlia, ma il discorso delle Spencer si sposta verso le sue figlie: è contento che Hope abbia deciso di non metterlo fuori dalla vita di Beth, ma lui si rende conto di avere anche un'altra famiglia, composta da Steffy e Kelly, quindi non si può sentire in colpa se decide di trascorrere del tempo insieme a loro.

Successivamente Liam raggiunge Kelly e Steffy a casa di quest'ultima, per trascorrere un po' di tempo insieme. La Forrester e lo Spencer ne approfittano anche per scambiare due chiacchiere. Ovviamente il discorso cardine è sempre il bacio che si sono scambiati. Steffy si sente in colpa per ciò che è accaduto, ma allo stesso tempo il gesto le ha fatto provare una grossa emozione. Anche Liam dice di aver provato la stessa cosa ed è contento che la donna gli abbia mostrato cosa nasconde dentro il suo cuore e anche lui vuole mostrarle cosa c'è nel suo. Per questo motivo i due si baciano nuovamente.