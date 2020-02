Sabato 15 febbraio ha inizio su Rai 1, in prima serata, la seconda edizione di "Una storia da cantare". Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nello scorso autunno, il programma musicale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero torna in onda con 3 appuntamenti che avranno come protagonisti i grandi interpreti della canzone italiana. La trasmissione sarà trasmessa dall'Auditorium Rai di Napoli, la regia è a cura di Duccio Forzano e i telespettatori potranno interagire con il programma sui social network attraverso l'hashtag #unastoriadacantare.

Nella prima puntata spazio ai protagonisti del Festival di Sanremo

Sabato 8 febbraio su Raiuno è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo e sabato 15 febbraio la rassegna canora ligure tornerà ad essere protagonista sul primo canale Rai nella prima puntata della seconda edizione di "Una storia da cantare".

Il primo appuntamento sarà dedicato a sei grandi protagonisti che con le loro performance sono entrati di diritto nella storia della kermesse musicale sanremese. Nel corso della puntata saranno celebrati il Vasco Rossi di "Vita Spericolata", l'Adriano Celentano di "24.000 baci" e "Chi non lavora non fa l'amore", il grande Domenico Modugno di "Nel blu dipinto di blu" e "Dio come ti amo", il Sergio Endrigo di "Canzone per te" e "Lontano dagli occhi" e Ivano Fossati in qualità di autore per Fiorella Mannoia e Mia Martini.

Durante la prima puntata, infine, sarà celebrato l'indimenticato Luigi Tenco che partecipò all'edizione del 1967 con "Ciao amore ciao", ma che fu trovato esanime nella sua stanza d'albergo durante i giorni della gara. Giovedì 13 febbraio lo stesso Tenco e lo stesso Festival di Sanremo saranno anche i protagonisti del programma Skianto Sanremo '67 di Filippo Timi su Rai 3.

I protagonisti delle puntate del 22 e del 29 febbraio

La seconda puntata del 29 febbraio celebrerà Mina che quest'anno compirà 80 anni. Colei che è considerata la più grande cantante italiana di sempre ha consegnato alla storia della musica dei brani immortali ma, com'è noto, da molto tempo ha deciso di non comparire in pubblico. Con il Festival di Sanremo [VIDEO] la "Tigre di Cremona" non ha mai avuto un grande feeling, ma in compenso è stata la primadonna di due programmi storici della Rai quali "Studio Uno" e "Sabato sera".

Nella terza puntata di sabato 29 febbraio, infine, ad essere celebrati a "Una storia da cantare" saranno tre grandi cantautori che purtroppo non sono più tra di noi. Stiamo parlando di Rino Gaetano, Pino Daniele ed Enzo Jannacci, tre immensi interpreti capaci di farsi amare da ogni generazione e che ormai hanno raggiunto l'immortalità artistica.