Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti martedì 4 febbraio, continua il mistero sulle condizioni si salute di Sally: la ragazza, accompagnata da Katie, si reca in ospedale dal dottor Pappas per effettuare alcuni esami. Eric affronta Ridge per discutere della faida che si è creata tra Quinn e Brooke. Wyatt, invece, ha ancora dei dubbi in merito a ciò che lo divide tra Sally e Flo.

Beautiful, spoiler americani: Wyatt trova Flo sorprendente

Alla Spencer Pubblications Wyatt ha a che fare con un Liam molto distratto: sa quello che sta attraversando il fratello, dopo che Hope l'ha beccato mentre baciava Steffy.

Liam, ovviamente, è preoccupato per la sua situazione con la giovane Logan, visto che non hanno sistemato le cose, ma sa che anche Wyatt è in difficoltà, visto che si trova "tra due fuochi", ovvero la sua ex Sally (che non sta attraversando un bel periodo per quanto riguarda la salute) e il suo amore Flo.

Wyatt ammette di non essere pienamente obiettivo in merito alla vicenda: da una parte c'è Sally che non sta affrontando per niente bene la rottura, ma dall'altra c'è una Flo che lo sorprende ogni giorno di più.

Liam non è pienamente d'accordo su quest'ultima affermazione, visto che Flo "rubò" la piccola Beth per darla in adozione. Wyatt non le dà tutte le colpe, riversandole invece su Reese.

Ridge e il confronto con Brooke: vuole che finisca la faida contro Quinn

Sally, nel mentre, si trova in ospedale in attesa degli esami a cui verrà sottoposta. Confessa a Katie che la situazione le sta destando parecchia preoccupazione: le mani della Spectra non smettono di tremare.

La Logan cerca di confortarla, suggerendole di rilassarsi e dicendole che le starà accanto anche durante gli esami. Una volta compiuti, il dottor Pappas le comunica che la contatterà appena arriveranno i risultati. Per Katie anche Wyatt dovrebbe venire a conoscenza di questa situazione, Sally, in merito alla questione, non è per niente d'accordo: non vuole la sua pietà.

Alla Forrester Creations, Eric ha un confronto con Ridge: vuole discutere della faida che si è creata tra Quinn e Brooke.

Il padre gli racconta che le due donne compresa Shauna, dopo gli insulti, sono addirittura venute alle mani. Ridge rimane sconvolto da tutto ciò, reputandolo scandaloso. Forrester senior non sopporta più questa situazione: se Brooke continuerà a essere contro Quinn, anche la vita di Eric ne subirà delle brutte conseguenze, per questo chiede al figlio di venirgli incontro e di aiutarlo a mettere fine a questa guerra.

Dopo la richiesta di Eric, Ridge decide di affrontare Brooke. L'uomo mostra alla donna tutto il suo risentimento per la continua lotta tra lei e Quinn. La Logan gli dice che non si fida della donna e che sta facendo questo soprattutto per proteggere Eric.

Ridge non è dello stesso parere e la invita, piuttosto, a essere arrabbiata con lui, visto che la guerra con Quinn è iniziata a causa del bacio che lui si è scambiato con Shauna.