Una nuova ed emozionante puntata di Beautiful attende i telespettatori nel pomeriggio del 5 febbraio: infatti Zoe farà una sconvolgente scoperta rovistando a casa di Flo. La modella, temendo che la giovane sia immischiata in qualcosa di losco con il padre Reese, cercherà degli indizi per scoprire la natura del loro rapporto e si imbatterà nei documenti relativi all'adozione della piccola Phoebe. La scoperta lascerà di stucco la Buckingham, la quale subito affronterà Flo per sapere la verità sulla vicenda, sospettando tra le altre cose, che il padre della neonata sia proprio Reese.

Intanto Hope, dopo aver tenuto tra le braccia la bimba adottata da Steffy, si sentirà più serena, pronta di nuovo a guardare al futuro.

Beautiful, spoiler: la figlia di Reese rovista tra gli effetti personali di Flo per scoprire il suo segreto

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata della soap tv Beautiful, svelano come Zoe sia vicina a scoprire lo scambio di culle avvenuto Catalina. La Buckingham infatti, dopo aver scoperto che nell'ex appartamento del padre vive la giovane Flo, vorrà vederci chiaro sulla vicenda, dato che avrà il sospetto che la ragazza stia nascondendo qualcosa circa i loschi traffici del padre.

Per tale motivo, Zoe deciderà di entrare nell'ex appartamento di Reese rovistando nei cassetti e tra le cose personali di Flo.

Intanto, grazie alla conoscenza di Phoebe, Hope sembrerà essere tornata a sorridere e Liam sarà grato alla ex moglie per aver permesso alla Logan di far parte della loro 'famiglia allargata'.

Zoe trova i documenti dell'adozione di Phoebe nella puntata di Beautiful del 5 febbraio

Proprio durante la sua ricerca, Zoe si imbatterà in alcuni documenti dove comparirà il nome di Steffy e capirà di essere entrata in possesso delle carte relative all'adozione della piccola Phoebe. La modella quindi, prenderà di petto Flo e chiederà spiegazioni su quanto appena scoperto. La modella infatti, sospetterà che la Fulton abbia partorito da poco e che il padre della neonata data in adozione possa essere proprio Reese.

Flo, secondo quanto riportano gli spoiler, negherà tutto. A questo punto, si avrà il sentore che Zoe sia molto vicina a scoprire la verità sullo scambio di culle ma, solo con il prosieguo delle puntate si conosceranno gli sviluppi su questa intricata vicenda che vede protagonisti non solo Flo e Reese, ma anche Liam. Hope, Steffy e la piccola Phoebe.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda nel pomeriggio del 5 febbraio su Canale 5, a partire dalle ore 13:40. Nel frattempo gli episodi già andati in onda sono già disponibili sul sito Mediaset Play.