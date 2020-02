Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Antena 3 ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero interessanti. In particolare, ci sarà un misterioso giornalista di nome Alberto Santos che arriverà a Puente Viejo per indagare su Don Ignacio Solozobal. Inoltre, Tomas De Los Visos e Maqueda avranno un brutto incidente d'auto. Infine, verrà alla luce la relazione tra Adolfo e Marta, la sorella della promessa sposa dell'uomo.

Il giornalista Alberto Santons indagherà sul Solozobal

Il sindaco Mauricio sentirà che Francisca è ritornata quella di sempre e quindi accetterà volentieri il compito di risolvere alcune questioni per la Marchesa. Allo stesso tempo, l'uomo saprà bene che sarà molto rischioso, ma la Montenegro distrarrà Isabel per liberare la strada al Godoy.

Intanto, Donna Isabel si preparerà alla sua passeggiata, ma Maqueda la incontrerà e gli dirà di desiderare ardentemente i loro incontri furtivi e poi chiederà alla donna il perché è così distante da lui dal suo viaggio a Parigi.

Però, la donna non rivelerà nessun dettaglio al suo caposquadra e gli suggerirà di dimenticare. Nel frattempo, Rosa farà il suo ritorno a casa però non darà nessuna spiegazione. In particolare, la donna ha iniziato a camminare per tutta la notte e quindi avrà bisogno di riposare e quindi avvertirà Encarnacion che nessuno dovrà disturbarla. Invece, Marta e Adolfo cercheranno Rosa per tutta la notte, poi al loro ritorno a casa Carolina li aggiornerà e insisterà sul fatto che la ragazza non vuole vedere nessuno.

Il De Los Visos quindi deciderà di lasciar riposare la sua promessa sposa e gli parlerà quando sarà il momento più opportuno.

Ignacio parlerà dei suoi affari con Urrutia, ma ad un certo punto arriverà il giornalista Alberto Santos che sarà alla ricerca di informazioni. Il Solozobal dirà all'uomo misterioso che l'incidente della fabbrica di Bilbao è stato già chiarito tempo fa. Poco dopo, Manuela andrà in ospedale e gli diranno che la sua diagnosi è più lieve del previsto.

Invece, Campuzano informerà Donna Eulalia che è tutto pronto, anche se no sa ancora chi cadrà nella trappola, se la marchesa o uno dei suoi figli.

Tomas e Maqueda hanno un incidente con l'auto

Il sindaco confermerà a Matias che tutte le terre bruciate appartenevano alla Montenegro e poi sono state acquistate dalla Marchesa Isabel. Però mancava ancora una terra che è stata poi bruciata quando era presente Camelia. Mauricio non si perdonerà il fatto di non aver previsto questa cosa e aver rischiato che la figlia di Marcela e Matias perdesse la vita.

Alla Casona, Manuela a Don Ignacio chiederanno spiegazioni a Rosa che però si rifiuterà di parlare e tornerà nella sua stanza senza dire nulla.

Intanto, Adolfo e Marta non sapranno ancora quando e come confessare la loro storia d'amore. Nel frattempo arriverà una lettera per Pablo in cui ci sarà scritto che qualcuno vorrà incontrarlo all'ostello, il ragazzo si presenterà all'appuntamento è troverà una donna che dirà di essere sua madre.

Successivamente, la Marchesa Isabel farà visita a sua nuora Rosa e quest'ultima confesserà alla donna che Adolfo e sua sorella Marta hanno una relazione. Isabel dirà alla ragazza che la responsabile di tutta questa storia è sua sorella che ha sedotto suo figlio e perciò le consiglierà di reagire. Poco dopo, Antonita informerà Adolfo che Tomas e Maqueda hanno avuto un incidente con l'auto.

Intanto, Marcela e Matias commenteranno che è molto strana questa lunga assenza di Raimundo Ulloa, perciò decideranno di indagare tra gli operatori telefonici della regione per trovare qualche indizio.

La relazione tra Adolfo e Marta verrà allo scoperto

Pablo abbraccerà la signora che dirà di essere sua madre però sarò molto nervoso e non si sentirà a suo agio in tutta questa situazione. Proprio per questo motivo, la donna gestirà la situazione e cercherà di comportarsi con molta naturalezza. Intanto, Don Ignacio scoprirà Adolfo e Marta nell'intimità e caccerà l'uomo di casa, mentre chiederà spiegazioni a sua figlia.

Antonita informerà la Marchesa dell'incidente, ma proprio in quel momento arriveranno i suoi figli Adolfo e Tomas. La Marchesa rimarrà molto sorpresa di quanto successo e poco dopo anche Maqueda gli confermerà della manomissione dell'auto sulla quale viaggiavano. Isabel a quel punto si ricorderà della visita che Mauricio ha fatto a Francisca. Intanto, Matias Marcela continueranno a cercare Raimundo e avranno molta fiducia di trovarlo attraverso la rete di Chelo, l'operatore telefonico.

Infine, Campuzano informerà Eulalia che l'incidente non sarà stato fatale come avevano pianificato, però la donna sebbene si rammaricherà per il fallimento dell'operazione, crederà che presto le vipere si mangeranno tra di loro.