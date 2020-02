Oggi 4 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove vi sarà una sorta di gara di ballo che coinvolgerà non solo alcuni protagonisti del parterre di Maria De Filippi, ma anche i ballerini professionisti di Amici. A dare il via a tutto sarà Emanuele, il corteggiatore di Gemma che, come noto, da giovane faceva gare di ballo, oltre ad essere stato anche istruttore di arti marziali. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', la dama torinese sarà parecchio infastidita dal fatto che Antonella chieda di poter ballare con lui.

Uomini e donne, anticipazioni: la prestanza fisica di Emanuele mette a disagio Gemma

Quanto in onda oggi pomeriggio fa riferimento alla registrazione del trono Over dello scorso 21 gennaio dove, secondo le anticipazioni riportate dal 'Vicolo delle news', si inizierà con il classico rvm dello sfogo post puntata di Gemma. Ancora una volta, la dama sarà in lacrime e punterà il dito contro la sua 'rivale' Tina, rea di averla trattata male al termine della sfilata. Successivamente, la Galgani farà il suo ingresso in studio seguita da Emanuele, il signore giunto la scorsa volta per corteggiarla.

Da quanto si apprende, i due sarebbero usciti a cena dopo la quale lui le avrebbe parlato della sua prestanza fisica e non solo. Il cavaliere infatti, dichiarerà di essere molto attivo anche sessualmente e queste parole pare abbiano irrigidito Gemma.

Emanuele balla con Antonella, i ballerini di Amici nello studio di U&D nella puntata del 4 febbraio

La questione legata alla prestanza fisica fisica di Emanuele, darà il via ad una lunga discussione che terminerà nel momento in cui Antonella chiederà all'uomo di ballare, infastidendo parecchio la Galgani.

Dalle anticipazioni riguardanti quanto avvenuto nella registrazione del 21 gennaio, pare che anche altre dame abbiano chiesto ad Emanuele di ballare e ciò, come prevedibile, non piacerà affatto a Gemma. Sarà Tina a proporre ad Emanuele e Antonella il ballo del cocco e sarà a questo punto che avrà inizio una sorta di gara di ballo che coinvolgerà anche alcuni ballerini di Amici come Umberto, Francesca, Simone e Arduino.

Tra le dame che si metteranno in gioco, oltre ad Antonella, anche Aurora, Carlotta, Veronica, Valentina A. e Gemma. Il giudizio di Gianni darà la vittoria a Carlotta.

Questo e molto altro nella nuova puntata di U&D dedicata al Trono Over in onda oggi 4 febbraio a partire dalle 14:45 su Canale 5. Anche questa settimana dunque, ampio spazio a dame e cavalieri del filone senior del dating show di Maria De Filippi che, ogni giorno, tiene incollati milioni di telespettatori.