Le anticipazioni della nota soap opera Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio Sally e Wyatt, interpretati rispettivamente da Courtney Hope e Darin Brooks, decideranno di lasciare definitivamente la Forrester Creations. Nel contempo Hope Logan prenderà l'amara decisione di lasciare andare definitivamente Liam. Successivamente Sally sarà parecchio triste poiché Thorne dovrà partire per l'Europa, mentre Zoe non saprà come comportarsi alla Forrester dopo aver saputo la verità nei riguardi di suo padre Reese.

Di seguito i dettagli degli spoiler di Beautiful.

Beautiful: Hope lascia Liam

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 24 al 28 febbraio, Hope deciderà di parlare con Liam per cercare di convincerlo a tornare a vivere insieme a Steffy e alle loro bambine. Frattanto Wyatt e Sally annunceranno ad Eric che molto presto lasceranno la Forrester Creations. La coppia prenderà questa decisione improvvisa per andare a lavorare al fianco di Bill Spencer. Quest'ultimo sembrerà davvero molto cambiato e prometterà di far risorgere la Spectra Fashions.

Intanto Hope sarà ormai sicura di lasciare andare Liam e sembrerà ritrovare un po' di tranquillità, poi la donna prenderà in braccio Phoebe e sarà sommersa dai ricordi della bimba che ha perso. Nel frattempo la strana reazione della Logan lascerà assai meravigliati sia Liam che Steffy.

Spoiler Beautiful: Sally angosciata per Thorne

Thorne dovrà partire per l'Europa, ora che il divorzio è ormai effettivo.

Per tale ragione Sally sarà notevolmente angosciata, ma riuscirà a comprendere le ragioni dell'uomo. Più tardi Hope deciderà di aiutare Steffy con le sue bambine. La Forrester sarà assai sbalordita per il gesto della donna, ma accetterà con piacere. Successivamente Zoe, ormai consapevole del fatto che suo padre Reese abbia 'venduto' la figlia di Hope a Steffy, non saprà come comportarsi alla Forrester.

La donna si renderà conto che l'uomo ha provocato un grande dolore con il suo gesto, ma deciderà lo stesso di mantenere il suo segreto poiché comprenderà le ragioni che hanno spinto suo padre ad agire in tal modo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposita piattaforma MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della telenovela americana, sul sito dedicato si possono trovare degli extra interessanti relativi alle trame e agli spoiler di Beautiful.