Nuovo spazio dedicato alle novità su Beautiful, la TV Soap americana in onda da oltre vent'anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler della puntata domenicale del 9 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Thorne Forrester lascerà senza parole Katie Logan. Ebbene sì, il fratello di Ridge deciderà di chiedere l'annullamento delle nozze alla moglie in occasione della Festa di San Valentino. Zoe Buckingham, invece, sarà certa che Reese e Flo Fulton siano implicati in qualche grosso guaio.

Beautiful, puntata 9 febbraio: Thorne chiede l'annullamento delle nozze a Katie

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulla nuova puntata, in programma domenica 9 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Thorne prenderà una decisione molto sofferta a riguardo il suo matrimonio. Nel dettaglio, il fratello di Ridge (Thorsten Kaye) esprimerà la volontà di annullare le nozze con Katie (Heather Tom) in occasione della Festa di San Valentino. L'uomo, infatti, deciderà di mettersi da parte dopo aver visto Bill tornare ad essere un padre modello per il piccolo Will.

Inoltre, il Forrester sarà tormentato dal ricordo della tragica morte della sua ex moglie Darla e della figlia Alexandra. Un gesto, che lascerà spiazzata la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang), che nel frattempo si era avvicinata allo Spencer per il bene del loro figlioletto. In particolare, l'uomo lascerà campo aperto al presunto ritorno di fiamma tra la moglie e Bill, visto che la decisione di convolare a giuste nozze era stata presa con troppo leggerezza.

Zoe vicina alla verità su Flo e Reese

Gli spoiler di Beautiful in onda domani 9 febbraio sul canale del Biscione, rivelano che Hope (Annika Noelle) avrà una nuova crisi. La donna, infatti, dimostrerà di non avere ancora superato la perdita di Beth, morta presumibilmente durante la fase conclusiva di parto sull'Isola di Catalina. Per questo motivo, Katie capirà che la sua nipote, non è ancora pronta a tornare a lavorare alla Forrester Creations.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sul mistero dello scambio delle culle. Nel dettaglio, Reese e Flo (Katrina Bowden) appariranno sempre più in crisi, visto che Zoe ha trovato i documenti dell'adozione della piccola Phoebe. I due complici, infatti, temeranno di essere scoperti dalla Buckingham. Proprio quest'ultima capirà che suo padre e la Fulton si sono immischiati in un guaio più grande di loro, tanto da non avere lo stato d'animo necessario per festeggiare San Valentino accanto a Xander, il suo attuale fidanzato. Come avanzerà la vicenda? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera americana è trasmessa tutti i giorni dalle ore 13:45 sulle reti Mediaset.