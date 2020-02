Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la TV Soap americana scritta dai fratelli Bell, che ruota attorno alle vicende ambientate in una casa di moda di Los Angeles. Gli spoiler delle puntate, trasmesse a fine gennaio negli Usa, rivelano che Quinn Fuller deciderà di vendicarsi di Brooke Logan, dopo che quest'ultima è riuscita ad allontanare Shauna Fulton da Villa Forrester. Scendendo nel dettaglio, la moglie di Eric deciderà di contaminare la bevanda della rivale per riportarla ad essere dipendente dell'alcool.

Beautiful: Brooke scopre i baci tra Ridge e Shauna

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a fine gennaio 2020 sulla Cbs, rivelano che Quinn (Rena Sofer) metterà in modo un diabolico piano contro Brooke (Katherine Kelly Lang).

Tutto avrà inizio quando, la Logan scoprirà il tradimento di Ridge. In particolare, la donna capirà che suo marito si è scambiato dei baci appassionati con Shauna durante la sua permanenza a casa di Eric. Per questo motivo, dedurrà che la Fulton è la responsabile della sua crisi coniugale con lo stilista.

In seguito, la madre di Hope (Annika Noelle) deciderà di recarsi a casa del capostipite dei Forrester, dove chiederà a gran voce che la madre di Flo (Katrina Bowden) venga cacciata dalla sua abitazione, in quanto responsabile della crisi con il marito. Eric, a questo punto, accetterà la richiesta dell'ex moglie, tanto da destare l'ira di Quinn, la quale prenderà le difese dell'amica.

Quinn contamina il succo di frutta della Logan

Le trame di Beautiful, in onda a fine gennaio 2020 in America e tra otto mesi circa in Italia a causa della differenza di emissione, rivelano la Fuller dichiarerà guerra alla Logan dopo aver scoperto che la rivale ha chiesto ad Eric di porre fine alla loro unione. La donna, infatti, dimostrerà di non riuscire più a sopportare la fedeltà che il marito nutre nei confronti della moglie di Ridge, tanto da voler fare qualcosa.

Per questo motivo, Quinn architetterà un diabolico piano alle sue spalle. In pratica, la madre di Wyatt (Darin Brooks) farà in modo che Brooke ricada nel tunnel dell'alcolismo.

Come ricorderete nelle passate stagioni dello sceneggiato, la solitudine aveva portato la moglie di Ridge (Thorsten Kaye) a trovare consolazione nella bottiglia. Per questo motivo, Quinn deciderà di contaminare il succo di frutta della Logan con delle gocce di vodka. A questo punto, i telespettatori dovranno domandarsi se la sorella di Katie (Heather Tom) berrà il contenuto, tornando ad essere dipendente o se Quinn glielo impedirà, cambiando idea solo all'ultimo momento?

In attesa di sapere cosa accadrà, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni sul canale del Biscione.