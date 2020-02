La TV Soap 'Beautiful' continua a tenere alta l'attenzione dei fan italiani e statunitensi, grazie ai numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 negli Usa, rivelano che Wyatt Spencer sarà in crisi dopo aver appreso la diagnosi infausta di Sally Spectra. Thomas Forrester, invece, chiederà la mano di Zoe Buckingham durante una cena in famiglia.

Beautiful, puntate americane: Wyatt sconvolto dalla diagnosi di Sally

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate americane in onda dal 17 al 21 febbraio 2020 sulla Cbs, rivelano che Wyatt prenderà molto male la diagnosi terribile di Sally.

L'uomo, infatti, si precipiterà alla Forrester Creations per avere un confronto con l'ex fidanzata. Qui, la donna dimostrerà di non volere la sua pietà, tanto da respingerlo in malo modo. Una volta a casa, lo Spencer sarà preda dei sensi di colpa, tanto da escogitare un piano per aiutare la Spectra in questo difficile momento. Katie, invece, comincerà a domandarsi se ha fatto bene a riappacificare Flo e Wyatt. A tal proposito, la Logan sarà vinta dai rimorsi di coscienza, visto che la sua azione ha causato la fine del fidanzamento tra la collaboratrice di Steffy e il figlio di Bill.

Thomas chiede la mano di Zoe dopo uno scontro con Liam

Liam, nel frattempo, metterà alle strette Thomas durante un accesso confronto alla Forrester Creations. Lo Spencer, infatti, accuserà il figlio di Ridge di stare usando Zoe per far ingelosire Hope. Dall'altro canto, quest'ultimo lo incolperà di aver spezzato il cuore della Logan, baciando Steffy. In seguito, il padre di Douglas chiederà alla Buckingham di diventare sua moglie durante una cena in famiglia.

Ma ecco, che la modella darà una condizione al fidanzato, prima di accettare la sua proposta. Infine, Brooke dimostrerà di non fidarsi della redenzione del primogenito di Ridge, tanto da dirglielo durante un accesso faccia a faccia.

Douglas teme di perdere Hope

Gli spoiler di Beautiful in onda tra otto mesi su Canale 5, rivelano che Douglas farà una confidenza toccante ad Hope. Il figlio della povera Caroline, infatti, svelerà alla donna di temere di perderla, dopo aver visto suo padre baciare appassionatamente Zoe.

A tal proposito, il bambino svelerà un importante segreto alla Logan riguardante il Forrester, che cambierà nuovamente le carte in tavola. Di cosa si tratta? Alcuni portali statunitensi, ipotizzano che il figlio della defunta Caroline rivelerà alla madre adottiva che suo padre sta usando Zoe solo per arrivare a lei. Ma sarà davvero così? In attesa di vedere cosa succederà, si ricorda che la soap opera tornerà in onda domani 17 febbraio dalle ore 13:45 sul Canale del Biscione.