Nella puntata di Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti il 14 febbraio, la malattia di Sally rimane sempre al centro dell'attenzione. Wyatt confida il segreto a Flo e questa notizia potrebbe portarli a un punto di non ritorno. Intanto prosegue la faida tra Liam e Thomas: lo Spencer intima il giovane Forrester a stare lontano da Hope.

Beautiful, anticipazioni Usa: Liam dice a Thomas di stare lontano da Hope

Il piano di Thomas, per conquistare Hope, sta mettendo sulla difensiva Liam. Brooke crede che lo Spencer dovrebbe, in primis, trascorrere meno tempo con Steffy, per questo incita Bill a far cambiare idea a suo figlio, ma lui, ovviamente, non può dirgli che cosa fare.

Intanto Liam è più deciso che mai a smascherare Thomas e l'unico modo è fargli vedere quanto la sua relazione con Zoe sia "reale" agli occhi degli altri.

Per questo motivo Liam affronta Thomas: lo accusa di aver intrapreso una relazione con Zoe e di aver utilizzato il piccolo Douglas solamente per far ingelosire Hope. Le intenzioni delle Spencer sono molto chiare: non gli permetterà di "mettere le mani" sopra la giovane Logan.

Thomas, intanto, cerca di capire da Hope se tra loro due, in futuro, può esserci nuovamente una possibilità.

La loro conversazione viene interrotta dall'ingresso di Zoe e Douglas, ma successivamente, i due, rimangono nuovamente da soli: Thomas le spiega che sta cercando di rifarsi una vita con la Buckingham, ma Douglas non potrà mai amarla come sua madre.

Douglas confuso dopo il bacio tra Thomas e Zoe

Intanto Hope racconta a Brooke la confusione che sta provando Douglas, dopo aver visto suo padre baciare Zoe.

Ovviamente Logan senior cerca di farle capire una cosa: Thomas sta cercando di manipolare anche suo figlio per provare a riconquistarla.

Katie va a trovare Sally: la dona si premura che la ragazza abbia prenotato tutte le visite per fare i controlli, ma la Spectra è un po' giù di morale, non riesce a pensare a tali cose, visto che sa che ha solo un mese di vita. Katie, come meglio può, cerca d'incoraggiarla a combattere e a non perdere le speranze.

Per questo decide di stare con lei fino a quando non chiamerà il dottore.

Momento tra madre e figlia per Shauna e Flo. La mamma è felice del fatto che, finalmente, lei è Wyatt siano tornati insieme. Anche la ragazza lo è, ma sta cercando di non esporsi più di tanto per via di Sally. Proprio in merito a quest'ultima, successivamente, Wyatt le dichiara che ha una confessione da farle: Sally è a un passo dalla morte, ormai le rimane un solo mese di vita. La ragazza rimane sconvolta da tale notizia e lo Spencer, nello sconforto, le dice che non può lasciarla sola. La Fulton capisce le intenzioni del fidanzato, per questo gli dice: "Penso che entrambi sappiamo cosa devi fare".

I due decideranno di chiudere il loro rapporto?