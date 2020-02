È trascorso più di un mese da quando Justin Chambers ha annunciato il suo addio al set di Grey's Anatomy. Da quel momento, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata sulla trama finale che avrebbe interessato l'amatissimo Alex Karev. Se fino a giovedì scorso aleggiava il più totale mistero sulle sorti del chirurgo pediatrico, il tredicesimo episodio sembra aver introdotto quella che sarà la storyline conclusiva del personaggio. Inaspettatamente, Jo Wilson ha infatti rivelato che il marito.

ancora in Iowa per assistere la madre malata, sta attraversando un periodo di difficoltà. Come se non bastasse, l'uomo la starebbe allontanando non rispondendo più alle sue numerose chiamate. Le confessioni di Jo, come facilmente prevedibile, hanno quindi scatenato la fantasia dei telespettatori dando adito al mille ipotesi.

Krista Vernoff sull'addio a Karev: 'Ci vorrà ancora un po' di tempo'

A pochi giorni dalla messa in onda della 16x13, la showrunner di Grey's Anatomy ha provato a far chiarezza sulle sorti di Alex Karev.

Intercettata dai microfoni di Variety, Krista Vernoff ha posto l'accento sulle difficoltà riscontrate nello scrivere la storyline conclusiva del chirurgo pediatrico. L'assenza dell'attore ha infatti obbligato gli sceneggiatori ad ideare una trama offscreen che potesse dare una degna conclusione ad uno dei personaggi più amati della serie. La presenza di Jo Wilson ha inoltre obbligato il team di scrittori a costruire una storyline plausibile che giustificasse l'assenza di Alex Karev appena qualche mese dopo il matrimonio con la dottoressa.

Ecco le parole della Vernoff a tal proposito:

"Jo ha sopportato così tanto dolore e angoscia la scorsa stagione che volevo stare attenta. C'è un po 'di mistero su ciò che sta succedendo con Alex, quindi Jo non è nella stessa situazione della scorsa stagione. Siamo stati il ​​più cauti possibile, ma ci vuole ancora del tempo per arrivarci ".

Il destino di Alex Karev verrà mostrato tra qualche puntata

Nonostante Krista Vernoff abbia quindi annunciato che la storyline conclusiva di Alex Karev verrà mostrata nell'arco dei prossimi episodi, la showrunner di Grey's Anatomy sembra aver confermato che l'intera trama si dispiegherà a partire dalle confessioni che ha fatto Jo nel tredicesimo episodio:

"Con questa scena abbiamo inflitto a Jo un po' di dolore, ma abbiamo anche dato alcune informazioni. Faremo chiarezza, episodio dopo episodio, sulla storia di Alex. Abbiamo ancora bisogno di alcune puntate per arrivarci e per dare le giuste informazioni al pubblico."Infine, a differenza di quanto auspicato dai fan, la showrunner ha preferito non pronunciarsi sulle motivazioni che hanno spinto Justin Chambers ad abbandonare il telefilm che lo ha reso famoso.