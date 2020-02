L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è giunto al secondo dei quattro appuntamenti previsti su Rai 1. Nella puntata di lunedì 17 febbraio, le giovani protagoniste Elena e Lila cominceranno a guardare alla loro amicizia come qualcosa di molto fragile. I diversi cambiamenti che hanno dovuto affrontare, hanno accentuato le distanze tra le loro vite. A dividere le due ragazze sarà soprattutto la passione che scoppierà tra Lila e Nino, il ragazzo di cui Elena è da sempre innamorata.

Anticipazioni L'amica Geniale 2, seconda puntata 17 febbraio: Elena e Lila distanti

Le anticipazioni de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome raccontano che nella seconda puntata di lunedì, 17 febbraio, la foto di Lila verrà esposta nel nuovo negozio in centro. Successivamente, la giovane donna comincerà a lavorare nella nuova attività della salumeria, dimostrando di essere molto valida nelle sue mansioni. Mentre gli affari andranno a gonfie vele, continueranno i contrasti tra Lila e suo marito Stefano Carracci che vedranno, in qualche modo, sempre vincitrice la moglie.

La signora Carracci riuscirà ad ottenere il permesso di accompagnare la sua amica Elena ad una festa della professoressa Galiani.

In occasione dell'evento festivo, Elena e Lila si renderanno conto che il tempo e gli avvenimenti che si sono succeduti nelle loro vite, le hanno rese distanti.

Spoiler L'amica geniale 2, trama seconda puntata: Nino nasconderà un lato oscuro

La trame de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome del 17 febbraio rivelano che, nella seconda puntata della serie, Pinuccia e Rino si sposeranno.

La ragazza, infatti, resterà incinta e i due dovranno organizzare il matrimonio in tutta fretta. Lila e sua cognata andranno in villeggiatura e chiederanno ad Elena di unirsi a loro: quest'ultima accetterà a condizione che si vada a Ischia dove si trovano Nino e il suo amico Bruno. In vacanza, i cinque ragazzi costringeranno un forte legame che metterà Lila e Pinuccia in imbarazzo quando i loro mariti andranno a trovarle: nonostante sia incinta di Rino, Pinuccia nutrirà interesse per Bruno.

Inoltre, le affinità tra Nino e Lila si faranno sempre più evidenti, tanto da sfociare in una forte passione che metterà in discussione la lunga amicizia di Lila con Elena. Quest'ultima, delusa dal ragazzo che amava da sempre, penserà anche a un modo per vendicarsi. Sebbene la signora Carracci sappia del sentimento della sua amica nei confronti del ragazzo sin da quando era bambina, non darà molto peso alla cosa e si lascerà andare. Nino Sarratore, d'altro canto, mostrerà un lato di sé ben diverso da quello che Elena ha sempre pensato di lui. Il giovane poeta, infatti, presto svelerà di essere come suo padre, l'oscuro Donato Sarratore.