L'attore Can Yaman tornerà in Italia per la gioia delle fan. Dopo essere diventato famoso nel Belpaese grazie alla soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e aver partecipato al programma C'è Posta per Te scatenando l'entusiasmo delle sue tante ammiratrici italiane, l'attore vincitore del 'GQ Men of the Year 2019' sarà ospite di Live - Non è la D'Urso. Il giovane turco siederà sul divanetto della trasmissione di Canale 5 domenica 23 febbraio e sarà intervistato dalla conduttrice Barbara D'Urso, che ha dato l'annuncio durante la puntata di Pomeriggio 5 del 20 febbraio.

Per l'occasione è stato indetto una sorta di concorso per tutte le fan desiderose di incontrare Can Yaman durante la sua presenza nello studio di Live.

A Live - Non è la D'Urso il 23 febbraio Can Yaman in studio con cento fortunate fan

Barbara D'Urso ha rivelato a Pomeriggio 5 che domenica 23 febbraio Can Yaman sarà ospite nella trasmissione Live - Non è la D'Urso e la conduttrice intervisterà il giovane attore per la gioia di tutte le fan italiane che attendono da tempo un ritorno di Can in Italia dopo la smentita dell'ingaggio a L'Isola dei Famosi.

La notizia sorprendente è stata soprattutto sapere che sarà possibile incontrare Yaman, ma soltanto per cento donne selezionate dalla redazione del programma. L'annuncio della presentatrice è stato riportato sui social dove è stata anche spiegata la modalità di adesione all'iniziativa del talk show di Canale 5. Per partecipare è necessario contattare la redazione al numero 342.99.66.619 oppure scrivere un'e-mail.

Non è stato spiegato come avverrà la selezione delle cento fortunate fan alle quali sarà data l'opportunità di conoscere Can Yaman. L'unica certezza per il pubblico italiano è la presenza dell'attore nello studio di Live durante la puntata che andrà in onda in prima serata il 23 febbraio.

Can Yaman dall'intenzione di dedicarsi alla moda al ritorno in Italia a Live: l'attore farà felici cento ammiratrici

Dopo le ultime notizie diffuse sul web, Can Yaman continua a far parlare di sé. L'attore turco tornerà in Italia ospite nel salotto di Live - Non è la D'Urso, il talk show in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle 21:25.

Questa domenica 23 febbraio Can sarà intervistato da Barbara D'Urso e sarà abbracciato da cento fortunate fan selezionate dalla redazione del programma. Il famoso interprete di Ferit Aslan in Bitter Sweet recentemente aveva fatto sapere di aver preso la decisione di allontanarsi momentaneamente dal mondo della recitazione per dedicarsi alla moda.

Il giovane collaborerà con Desa, l'azienda turca che ha curato i suoi outfit in una delle soap da lui interpretate. Il suo ritorno in Italia fa sperare nella possibilità di nuovi progetti all'orizzonte per l'attore.