Non c'è pace per Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma: sebbene i due si siano lasciati ormai da quattro anni, dopo la loro partecipazione a Temptation Island, e il personal trainer sia felicemente impegnato con Antonella Fiordelisi, la ex coppia continua a fra discutere. I due continuano a lanciarsi frecciatine velenose per mezzo dei social, ma adesso Francesco pare intenzionato ad andare oltre poiché ha affermato di aver contattato il suo avvocato per querelare Selvaggia affinché la donna lo lasci in pace una volta per tutte.

Francesco contro Selvaggia: 'Mi perseguita da quattro anni'

''Sono perseguitato da questa donna da quattro anni'', ha affermato Francesco parlando di Selvaggia in una intervista rilasciata durante la sua partecipazione alla puntata del 20 febbraio di Casa Chi. Secondo Chiofalo, se la Roma avesse realmente dei problemi con lui, visto che ha dichiarato che durante la loro relazione lui è stato violento, avrebbe modo di chiarire faccia a faccia, chiamandolo o addirittura interpellando un avvocato, ma lei non fa nulla di tutto ciò.

Invece, secondo Francesco, l'unico interesse di Selvaggia sarebbe quello di speculare sul loro passato. Un passato che per Francesco, almeno stando a quanto dichiarato da lui stesso, non ha alcuna importanza.

''La deve smettere di perseguitarmi perché lo fa anche privatamente, e voi non lo sapete'', ha poi proseguito Francesco che lascia intendere con le sue parole che Selvaggia non lo ha dimenticato ma continua ad essere presente nella sua vita.

''Che si facesse una vita sua!'', ha poi tuonato Chiofalo secondo il quale ormai la gente è stanza di sentir parlare ancora di della coppia Francesco-Selvaggia che non esiste più da molti anni. Il personal trainer pare molto stanco della situazione.

Francesco Chiofalo procede per vie legali contro la ex

A conferma che ogni limite è stato superato, Francesco ha raccontato al 361Magazine che ha intenzione di procedere per vie legali.

''Mi sono rivolto al mio avvocato per farle una querela persecuzione mediatica a scopi diffamatori'', ha detto Chiofalo che ha spiegato che Selvaggia ha continuato a insistere per tornare con lui anche dopo la loro relazione era finita.

Il personal trainer ha affermato che lui ha cercato di contattare la Roma per chiederle di mettere un punto alla guerra che si sono fatti via social, ma le sue intenzioni sono state fraintese. Selvaggia, infatti, avrebbe fatto passare questo tentativo di contatto con lei come un modo per riconciliarsi e tornare a stare insieme. Francesco non ha alcuna intenzione di ricominciare con al sua ex, ancor più adesso che ha una relazione con Antonella Fiordelisi, riconquistata a fatica dopo che l'ex tentatrice di Temptation Island ha scoperto un tradimento del personal trainer.

Non si sa se Selvaggia risponderà a Francesco

Adesso si attende una replica da parte di Selvaggia Roma: la ragazza non si farà mettere di certo i piedi in testa e vorrà dire la sua su quanto dichiarato pubblicamente da Francesco. Quel che appare evidente è che la guerra tra i due è ben lontana da giungere alla parola fine.