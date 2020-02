Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelare la trama delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra domenica 23 febbraio e venerdì 28 febbraio 2020. Nel corso di questi nuovi episodi della soap spagnola assisteremo all’arresto di Ursula, perché ritenuta responsabile dell’omicidio di Fra Guillermo. Nel frattempo, arriverà il giorno del matrimonio per Samuel e Lucia: la giovane lascerà però il fidanzato prima di pronunciare il fatidico sì, suscitando così la sua reazione violenta.

Anticipazioni Una Vita: Ursula accusata di omicidio

Domenica 23 febbraio. Padre Telmo è sempre più combattuto se lasciare la vita sacerdotale, per vivere liberamente la sua storia d’amore con Lucia. Felipe accusa Trini di aver fatto perdere il bambino a Celia. Quest’ultima dichiara intanto al commissario Mendez di aver visto Ursula discutere animosamente con Fra Guillermo il giorno in cui l'uomo è stato assassinato. Dopo aver perquisito la casa parrocchiale, gli agenti trovano il coltello con cui è stato pugnalato il frate proprio nella camera della Dicenta.

Intanto Celia chiede a Trini di andarla a trovare nella sua abitazione e si riappacifica con lei.

Lunedì 24 febbraio. Telmo va a trovare Ursula in carcere e dopo averla ascoltata, l'uomo arriva alla conclusione che non ha ucciso lei il suo mentore. Il religioso le promette quindi che farà di tutto, affinché sia dimostrata la sua innocenza.

Martedì 25 febbraio. Il giorno tanto atteso delle nozze tra Samuel e Lucia è finalmente arrivato.

Nonostante sia innamorato follemente della Alvarado, Telmo decide comunque di assistere alla cerimonia, prendendo posto nell’ultima fila. Durante il matrimonio avverrà però qualcosa di completamente inaspettato.

Spoiler Una Vita: Lucia rifiuta di sposare Samuel

Mercoledì 26 febbraio. Non appena giunge sull’altare, Lucia non se la sente più di continuare e rinuncia a sposarsi con Samuel. Ovviamente il promesso sposo non la prende bene e dopo averla insultata davanti a tutti, ha una reazione violenta.

Nel frattempo, alla Deliciosa, gli abitanti di Acacias sono in festa per la strepitosa vittoria di Tito.

Giovedì 27 febbraio. Jacinto si sente in colpa per ciò che è successo con Marcelina e vorrebbe tanto farsi perdonare da lei. Decide perciò di chiedere l’aiuto di Servante. Dopo aver ascoltato il piano di Jacinto, il portinaio è ben felice di aiutare l’amico a riappacificarsi finalmente con Marcelina.

Venerdì 28 febbraio. Felipe acquista dei biglietti per l’Inghilterra per lui e Celia con l’intenzione di andare da Tano. Infatti, l’Alvarez-Hermoso ritiene che la moglie dopo la perdita del bambino abbia bisogno di distrarsi un po'.

Ma Celia si rifiuta di partire, dicendo di voler restare ad assistere Trini, anche lei in attesa di un figlio. Dopo il gran rifiuto di Lucia, Samuel decide intanto di lasciare Acacias. Cosa accadrà ora? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.