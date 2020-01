Can Yaman è diventato negli ultimi mesi uno degli uomini turchi più famosi nel mondo, ricercatissimo su internet e seguito da milioni di followers sui suoi profili social. Le serie tv interpretate dall'attore sono diventate famose anche fuori dalla Turchia, come è accaduto in Italia la scorsa estate con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

La notizia del ritorno in televisione dell'interprete di Ferit Aslan naturalmente scatenerà la gioia delle fan che attendono da tempo di rivedere il loro attore preferito.

Mentre in Italia si attendono notizie sulla probabile messa in onda della serie Erkenci Kus e la conferma del rumor sul suo ingaggio come inviato all'Isola dei Famosi, il sito ufficiale del canale spagnolo Divinity ha pubblicato un promo che annuncia il ritorno di Can come protagonista di una nuova serie. Sull'emittente di Mediaset España dedicata al pubblico femminile andrà in onda prossimamente Obstinate Love (in originale Inadina Ask). Si tratta di una produzione del 2015 interpretata dall'attore turco prima di Bitter Sweet.

Prossimamente su Divinity una nuova serie turca con Can Yaman

In Spagna verrà trasmessa prossimamente la serie turca Obstinate Love - Inadina Ask, interpretata da Can Yaman nel 2015. Dopo mesi di silenzio Mediaset España ha rilasciato un promo che annuncia il ritorno dell'attore su Divinity con una nuova serie, dopo il successo di Dolunay (Bitter Sweet) ed Erkenci Kus, in Italia ancora inedita. Considerato che la campagna pubblicitaria della serie è già iniziata, è probabile che la messa in onda sia imminente.

Adesso che Can è anche riapparso sui social dopo aver svolto il servizio militare ed è perciò libero di tornare a dedicarsi alla carriera, è probabile che vada in Spagna a promuovere Obstinate Love.

Can Yaman torna sui social: pubblicata una foto con la madre

L'attore Can Yaman ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con un look diverso da come si è mostrato al pubblico italiano nella seconda puntata di C'è Posta per Te.

Il giovane attore è in tenuta militare, sbarbato e con i capelli cortissimi. Nella foto è in compagnia della madre che lo ha sempre supportato e con la quale ha un ottimo rapporto.

Yaman ha svolto il servizio militare obbligatorio a Smirne, una città che si trova nella parte ovest dell'Anatolia, nel Mar Egeo. Stando alle fonti sul web il protagonista di Erkenci Kus avrebbe ridotto il tempo in cui deve prestare servizio in caserma da sei mesi a tre settimane, ponendo in essere delle misure consentite da una legge turca. Ciò consentirebbe al noto attore di Bitter Sweet di andare avanti con la sua carriera televisiva.