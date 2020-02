Can Yaman negli ultimi mesi è divenuto senza ombra di dubbio uno degli uomini turchi più famosi nel mondo grazie alle sue interpretazioni apprezzatissime soprattutto dal pubblico femminile, che lo ha seguito sia in Dolunay (soap conosciuta in Italia col titolo di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore) che in Erkenci Kus, serie trasmessa in Spagna ma ancora inedita da noi. L'inaspettato successo delle serie romantiche interpretate da Can Yaman è dovuto anche all'attore protagonista, che in meno di un anno è diventato celebre anche fuori dai confini turchi ed è seguitissimo sui social dove vanta milioni di followers.

Il canale spagnolo Divinity ha pensato di acquistare una serie interpretata da Can Yaman prima di prestare il volto a Ferit di Bitter Sweet: il 14 febbraio l'emittente di Mediaset España ha trasmesso la prima puntata di İnadına Aşk - Amor Obstinado, una produzione turca del 2015. La serie è incentrata sulla storia d'amore tra Defne, una neolaureata in ingegneria informatica, e Yalin, un giovane uomo d'affari.

Trama di Amor Obstinado, la serie del 2015 interpretata dall'attore Can Yaman

La fiction turca İnadına Aşk è trasmessa in Spagna dal 14 febbraio 2020 con il titolo 'Amor Obstinado' e ha come protagonista maschile il famoso Can Yaman.

La serie racconta la storia di Defne Barutçu, una giovane e brillante laureata in ingegneria informatica che inizia a lavorare nella società Aras Technology fondata e diretta da Yalın Aras, un ricco donnaiolo, con il quale inizialmente ha un incontro/scontro nel parcheggio dell'impresa, ignorando che si tratti del suo capo. I due protagonisti sono caratterialmente agli antipodi e, tra equivoci e fraintendimenti, si scontrano di continuo.

Tuttavia, tra Yalın e Defne si instaura gradualmente una grande complicità che li spinge pian piano l'una nelle braccia dell'altro.

Personaggi e interpreti di Amor Obstinado con Can Yaman

Andata in onda in Turchia nel 2015, İnadına Aşk - Amor Obstinado è una serie diretta dal noto regista turco Osman Sinav. La protagonista femminile della fiction è Defne Barutçu (Açelya Topaloğlu), una neolaureata in ingegneria informatica che lavora all'Aras Technology.

La giovane è nata in una famiglia benestante che le ha sempre imposto regole rigide che hanno fortemente influenzato la sua vita. Il protagonista maschile è Yalın Aras (Can Yaman), un uomo di successo, proprietario dell'Aras Technology, intelligente e protettivo. Il giovane è un donnaiolo, ma la sua vita cambia quando incontra Defne. Gli altri personaggi della serie che interagiscono con i protagonisti sono Çinar Barutçu (Eren Vurdem), il fratello iperprotettivo di Defne che si innamora di Yesim (Nilay Duru), la sorella di Yalin, Deniz Aras (Cem Belevi), cugino e miglior amico di Yalin ed Ezgi Aksoy (Cevahir Turan), una giovane dottoressa dal carattere diffidente che finisce per innamorarsi di Deniz.