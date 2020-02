Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con 'C'è posta per te', il fortunato people show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda stasera 15 febbraio in prime time. Dopo la pausa della scorsa settimana per evitare la sfida diretta con la finalissima del 70° Festival di Sanremo (record di ascolti) condotto da Amadeus e Fiorello, lo show tornerà in onda nuovamente per emozionare il pubblico da casa con nuove storie da raccontare che si preannunciano ricche di sorprese e ospiti famosi.

Tra questi è stata annunciata la presenza di Emma Marrone. Per chi non potesse seguire la puntata in televisione può rivederla in replica streaming online sul sito MediasetPlay.

C'è posta per te, la puntata del 15 febbraio in streaming online sul sito MediasetPlay

Nel dettaglio, infatti, la puntata di 'C'è posta per te' in onda il 15 febbraio su Canale 5 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it cliccando nell'apposita sezione dedicata al people show della De Filippi.

In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere l'intera puntata di questa settimana ma anche le singole storie che sono state raccontate nel corso della serata. Un'ottima occasione anche per poter rivedere tutte le altre puntate di questa edizione di 'C'è posta per te' trasmesse nelle settimane precedenti in televisione.

Un ritorno decisamente molto atteso quello del people show della De Filippi che la scorsa settimana ha osservato un turno di stop per lasciare spazio alla kermesse sanremese.

Le anticipazioni sulla puntata in onda il 15 febbraio in televisione rivelano che ci saranno un bel po' di ospiti famosi che affolleranno lo studio della trasmissione del sabato sera di Canale 5.

Tra gli ospiti di C'è posta per te anche Emma Marrone e la giuria di Tu si que vales

Occhi puntati su Emma Marrone, che tornerà in studio per fare una sorpresa speciale ad un suo fan e per l'occasione arriverà in compagnia di suo padre Rosario.

E poi ancora sarà presente la giuria di Tu si que vales, lo show del sabato sera d'autunno campione di ascolti con oltre il 28% di share medio. Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi saranno la sorpresa speciale di uno dei loro tanti ammiratori per una puntata a dir poco imperdibile e scoppiettante.

E i numeri, ad oggi, continuano a premiare il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La media del programma, infatti, arriva a sfiorare la soglia dei 6 milioni di spettatori settimanali, con uno share che in diverse occasioni ha raggiunto e superato la soglia del 30% e picchi che arrivano a sfiorare anche il 40% per alcune storie particolarmente intense.