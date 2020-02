L'assistente di Chiara Ferragni chiama in pizzeria per prenotare un privée ma la riposta del pizzaiolo è stata insolita e inaspettata: "No, non l'abbiamo. I nostri clienti devono essere trattati nello stesso modo". A raccontare l'accaduto è stato proprio Martucci Francesco proprietario e pizzaiolo del locale I masanielli pizzerie a Caserta.

Il post su facebook del pizzaiolo

Solo in pochi hanno dato ragione al pizzaiolo criticando come "snob" la richiesta ricevuta. Si sono invece scatenati contro il pizzaiolo Martucci i tantissimi followers di Chiara Ferragni ricordando quanto possa essere difficile per l'influencer cenare tranquillamente in un locale comune.

Hanno anche sottolineato come a volte sia estremamente necessaria la privacy per persone famose come lei che spesso vengono importunate da fan insistenti per richieste assurde o per semplici foto e autografi. Con un account Instagram seguito da più di 18 milioni di persone Chiara Ferragni non ha ancora risposto alle critiche social in merito all'accaduto anche se si è sempre mostrata attenta ad episodi simili accaduti in passato raccontando il suo punto di vista con post o stories.

Una risposta ai tantissimi commenti ricevuti al post è arrivata proprio da Martucci che ha continuato così:

Il pizzaiolo dunque ha rimarcato il fatto di come sia stato casuale il coinvolgimento della Ferragni in questo caso parlando infatti di un "inutile polverone".

Il pizzaiolo Martucci infatti dichiara di aver sempre trattato in modo uguale tutti i suoi clienti, calciatori, personaggi famosi e altri ma soprattutto di non avere mai pensato ad isolare un area del suo locale per la costruzione di un privée utile in questi casi. Non è nella sua filosofia di imprenditore.

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono a Los Angeles

In questo momento, lontani dalla polemica social, i The Ferragnez si trovano a Los Angeles dove l'imprenditrice ha comprato casa nel 2018.

Entrambi i protagonisti sono soliti condividere sui loro profili Instagram con fan e follower tutti i loro spostamenti. Una sorta di antidoto contro i continui paparazzi pronti a rincorrerli ovunque in cerca dello scoop incredibile! Questo è il motivo per cui hanno ammesso di condividere anche le foto e i video con il piccolo Leone di due anni, nato dalla relazione prima del matrimonio svoltosi in Sicilia precisamente a Noto la scorsa estate.

In diverse interviste i due hanno dichiarato che pubblicare autonomamente contenuti riguardanti la loro vita privata e professionale sia la soluzione ideale per evitare finti scoop o macchinazioni giornalistiche atte solo a creare audience.