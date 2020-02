Notte di paura per Diletta Leotta impegnata nella co-conduzione del Festival di Sanremo 2020. La conduttrice sportiva è stata vittima di un episodio davvero singolare. Erano circa l'1 di questa notte quando un uomo sconosciuto si è presentato nella reception dell'Hotel Royal, dove la showgirl alloggia, fingendosi il suo fidanzato.

Un uomo si è presentato come fidanzato di Diletta Leotta

In evidente stato confusionale il 52enne romano ha più volte dichiarato di essere l'attuale fidanzato di Diletta Leotta e di dover dunque essere accompagnato nella suite della bellissima conduttrice.

Lo sconosciuto S.M., ha poi aggiunto di essere anche il conduttore della seconda serata della 70esima edizione di Sanremo.

Inulti i tentativi del personale dell'hotel presente al momento di allontanare l'uomo in evidente stato confusionale che è stato invece condotto dalle forze dell'ordine al pronto soccorso per i primi accertamenti. La mattina seguente il 52enne romano è stato poi accompagnato in commissariato per una dichiarazione. Nulla da temere per la conduttrice delle prima serata Diletta Leotta che ha seguito l'episodio al sicuro nella sua stanza.

Le protagoniste del Festival di Sanremo 2020

Ad accompagnare Amadeus durante la prima serata del Festival in onda questa sera 3 febbraio su Rai 1 alle 21.00 circa ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. A seguire ogni serata vedrà alternarsi sul palcoscenico diversi volti femminili. Per la seconda serata ci saranno Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D'Aquino, a seguire il 6 febbraio Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

Venerdì 7 febbraio Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello che resterà anche per la serata finale insieme a Diletta Leotta e Mara Venier.

Il programma della prima serata

È tutto pronto per la prima serata della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Sul palcoscenico dell'Ariston, oltre ai cantanti in gara, sono in programma esibizioni pronte ad emozionare il pubblico. Tra gli ospiti ci sarà Gessica Notaro, la donna che nel 2017 è stata sfregiata al volto con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares.

Sarà un momento particolare e intenso perché con la sua presenza si toccherà un tema molto importante quello della violenza sulle donne. Il discorso della Notaro sarà poi supportato del monologo della giornalista Rula Jebreal co-conduttrice del Festival. Ma oltre ad essere la serata di apertura, questa sarà anche la serata dei big e del ritorno sul palcoscenico di personaggi importanti per il Festival come ad esempio il cantante Marco Masini e la strepitosa 74enne Rita Pavone.