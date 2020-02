Non pare esserci pace per la coppia del trono over di Uomini e donne formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo la proposta di matrimonio dell'ex cavaliere e l'anello finalmente indossato dalla ex dama tutto pareva andare per il meglio. I due hanno trascorso il Capodanno insieme, con tanto di condivisone social dei momenti felici passati insieme con i follower. Poi, sono tornati insieme al dating show: anche se le discussioni non mancavano, i due continuavano la loro relazione. Questo fino alla scorsa registrazione del programma: Ida è tornata da sola e quando le hanno chiesto di come procedesse la sua storia, la dama è scoppiata in lacrime senza rispondere.

Su Instagram, successivamente, la donna si è esposta ammettendo di essere giù di morale: pare che con Riccardo non stia andando come sperato.

La Platano in lacrime al Trono Over

Riccardo e Ida potrebbero essersi lasciati di nuovo: i fan della coppia, nata al trono over di Uomini e Donne e conosciuta meglio dal pubblico durante la partecipazione a Temptation Island 2018, credevano che ormai il periodo buio fosse superato ma evidentemente non è così. Sebbene i due avessero ammesso di avere liti e discussioni, nessuno si sarebbe successo il ritorno della Platano a Uomini e Donne senza il fidanzato, se ancora tale si può definire.

Sta di fatto che l'ultima registrazione dedicata al trono over ha visto il rientro in trasmissione a sorpresa di Ida.

La dama non ha proferito parola su come procede la sua relazione con il Guarnieri, ma è scoppiata in lacrime non appena è stato fatto il nome di Riccardo, trovano il supporto dell'amica Gemma. E' chiaro che tra i due qualcosa non va e ciò è stato reso esplicito dalla Platano quando, il giorno dopo le lacrime al dating show ha dato il buongiorno ai suoi sostenitori con una Story di Instagram come è solita fare da un po' di tempo a questa parte.

'Ho il morale a terra', ha detto Ida visibilmente rattristata e turbata. Anche se non ha fatto esplicitamente il nome di Riccardo è chiaro che il motivo della suo stato è legato a qualcosa accaduto con il cavaliere.

Riccardo e Ida del trono over si sono lasciati di nuovo?

Mentre Riccardo è rimasto in silenzio su tutta la questione, se Ida tornerà di nuovo al dating show è molto probabile che darà spiegazioni su quanto è successo con colui che fino a qualche giorno fa faceva programmi per il futuro con lei.

Riccardo le aveva chiesto di sposarlo ammettendo di essere profondamente innamorato ma le lacrime e poi la dichiarazione della Platano non lasciano dubbi sul fatto che le incomprensioni non solo sono tornate ad essere protagoniste nella relazione della coppia, ma hanno decretato un allontanamento.

Quanto sia grave la crisi, se così può essere definita la situazione che si è venuta a creare tra Ida e Riccardo, non è facile da dirsi visto che per il momento la coppia ha preferito mantenere la privacy sulla questione. Resta però il fatto che la Platano non ha nascosto la sua amarezza: è possibile che i due amati protagonisti del trono over siano di nuovo e per l'ennesima volta ai ferri corti?

Solo Ida e Riccardo potranno fugare i dubbi.

La coppia potrebbe tornare al trono over

Le prossime registrazioni del trono over di certo vedranno di nuovo la Platano e il Guarnieri al centro dell'attenzione. La speranza è che i fan possano ascoltare dai due parole di comprensione reciproca. D'altra parte se esiste davvero il tanto decantato amore che li lega, il sentimento non può essersi esaurito in così breve tempo. Ida e Riccardo saranno capaci di riprovarci ancora? Solo lor potranno decidere del futuro della loro relazione.