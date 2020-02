Nuova settimana di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo le quattro puntate dedicate al trono over, il programma riprenderà con il trono classico. Nell'appuntamento odierno, di lunedì 10 febbraio, Ci sarà una "disputa" tra Daniele e Carlo. Ginevra, infatti, è uscita nuovamente in esterna con il Pietropoli e questa cosa non starebbe bene a Dal Moro: vorrebbe che la corteggiatrice si dichiarasse solo con un tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele vorrebbe che Ginevra si dichiarasse

Nella puntata di oggi 10 febbraio, in studio ci sarà un po' di tensione tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. La causa? La corteggiatrice Ginevra. Quest'ultima, due puntate fa, è arrivata nello studio del dating show per "l'appuntamento al buio" con Dal Moro. La ragazza è stata notata anche da Carlo, che ha deciso di portarla in esterna per ben due volte. Oggi verrà mandata in onda la seconda e se per Carlo "condividere" la ragazza non è per niente un problema, non si può dire la stessa cosa per Daniele: vorrebbe che la ragazza prendesse una decisione in merito e si dichiarasse solamente per un tronista.

Questo "fastidio" è stato anche l'argomento principe nell'esterna tra il Dal Moro e Ginevra e quest'ultima non ha tanto gradito la cosa. Come andrà a finire? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.