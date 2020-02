Oggi, venerdì 7 febbraio, nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. Molta tensione in studio, a causa delle corteggiatrice Ginevra che non ha ancora deciso se dichiararsi a Carlo o a Daniele. Quest'ultima non si troverà disposto a "condividere" la ragazza con un altro tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele vuole che Ginevra si dichiari

Oggi in studio ci saranno momenti di tensione tra i due tronisti Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli. La causa della disputa sarà la corteggiatrice Ginevra.

La ragazza, due puntate fa, è scesa dalla mitica scala del dating show per l'appuntamento al buio con Daniele. In quell'istante è stata notata anche da Carlo, che ha deciso, oltre a Daniele, di portarla in esterna.

La ragazza, successivamente, è uscita nuovamente in esterna con tutt'e due. Se le cosa non sembrerà destare nessun problema in Carlo, non si potrà dire la stessa cosa per Daniele, che chiederà alla ragazza di fare al più presto la sua scelta, perché non vuole "condividerla" con un altro tronista.

A quanto pare, però, la corteggiatrice sarà molto infastidita dall'atteggiamento di Daniele, come si evolverà la situazione? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.