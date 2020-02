Quarto appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 20 febbraio, verrà mostrata l'intesa tra Carlotta e Marco, ma tra loro ci sarà un fulmine a ciel sereno. Proseguiranno anche le conoscenze tra Samuel con Alessia e Massimiliano con Valentina M, ma anche tra questi potrebbe esserci un'insidia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Arianna contro la conoscenza di Marco e Carlotta

All'interno del trono over sta proseguendo la conoscenza tra Carlotta e Marco.

Nella puntata di oggi, giovedì 20 febbraio, verrà mandata in onda anche l'esterna che si è svolta tra i due. L'idillio, però, verrà interrotto da Arianna: a quanto pare anche quest'ultima sta uscendo con Marco e la forte complicità con Carlotta ha fatto scattare una sorta di "segnale d'allarme".

Intanto va avanti anche la conoscenza tra Valentina M e Massimiliano, mentre quella tra Samuel e Alessia prosegue tra alti e bassi: anzi, più bassi che alti, visto che la dama, oggi in studio, non farà altro che urlargli in faccia che non si fida di lui.

Tra le due coppie, però, potrebbe esserci lo zampino di Armando, che già la volta scorsa volta aveva espresso l'interesse di conoscere Alessia. Secondo le anticipazioni di Witty Tv, però, potrebbe esserci anche "un'attenzione" per Valentina M, al punto tale che Massimiliano dirà al cavaliere napoletano: "Non provare più a chiamare Valentina, non la devi chiamare". Cosa sarà successo effettivamente?

L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.