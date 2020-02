“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco”, sono queste le famose parole della canzone che Morgan ha modificato, scrivendole su un foglietto, qualche ora prima di salire sul palco del Festival di Sanremo. Oggi, il cantante, così come promesso domenica sera (16 febbraio) a Barbara D’Urso a “Live Non è la D’Urso”, ha messo in vendita su Ebay, all’asta, il foglietto originale del suo inedito.

Il ricavato, che sarà interamente devoluto in beneficenza, si prospetta essere molto alto: solamente in un’ora e mezza dall’annuncio della vendita, il valore del foglietto è salito infatti da 5€ a oltre 3.000€.

Morgan ha annunciato la vendita sul suo profilo Facebook

Morgan ha annunciato ieri pomeriggio (19 febbraio), tramite il suo profilo privato di Facebook, la messa in vendita all’asta del famoso foglio contenente il testo della canzone modificato la sera del Festival, che ha scatenato il caso dell'abbandono di Bugo.

Il cantautore, per diffondere notevolmente la voce su questa notizia, ha chiesto alla conduttrice di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’urso, di parlarne nella sua trasmissione. Così, la D’Urso, durante la diretta del suo programma televisivo, ha annunciato di custodire “gelosamente” il foglietto, in un cassetto del proprio camerino e ha fornito tutti i link necessari per fare la propria offerta e per accaparrarsi il famoso pezzo di carta.

Le offerte sono state oltre 150, e ad ora la cifra ha superato i 3000€. Lo screenshot del famigerato foglio, sta facendo inoltre il giro del web.

L’inedito è stato parodiato da Tommaso Paradiso e Calcutta

La canzone modificata da Morgan è diventata una vera e propria hit. Nonostante la canzone sia costata l’eliminazione dalla gara dal Festival di Sanremo per Morgan e Bugo, ad oggi, la canzone originale di Bugo, intitolata “Sincero” è prima in classifica.

Maggior successo sta riscuotendo però l’inedito modificato da Morgan: le frasi cantate sono state utilizzate per creare moltissimi "meme” divertiti. Non solo, anche molti colleghi di Morgan e Bugo si stanno divertendo a cantare il pezzo: i primi a girare un video sui loro profili social, proprio mentre si divertivano a riproporre l'ormai celebre versione di Morgan di 'Sincero' di Bugo, sono stati Tommaso Paradiso e Calcutta. I due amici si sono molto divertiti a realizzare la parodia del testo modificato (che è avvenuta pochi secondi prima della esibizione dall'ex Bluvertigo sul palco dell'Ariston a Sanremo).

Il video della loro mini esibizione, che è stata pubblicata nelle stories di Instagram, ha ottenuto tantissime visualizzazioni.