Pago e la sua fidanzata Serena Enardu si sono ritrovati all'interno della casa del Grande Fratello Vip: dopo la rottura avvenuta a Temptation Island Vip per volere dell'imprenditrice sarda, sotto le telecamere del GF la coppia pare abbia ritrovato la serenità, almeno in parte. I due hanno saputo superare il passato e andare avanti, tanto che hanno affrontato temi importanti come quello del matrimonio. Inizialmente, Serena aveva affermato di non essere fatta per le nozze, di fronte alla domanda del cantautore, per poi cambiare idea, ma adesso è Pago che ha messo un freno all'eventualità di diventare marito e moglie: ci sono ancora molte cose da appianare prima di un passo così importante.

Pago al settimanale Chi: 'Tanti punti interrogativi'

Solo la settimana scorsa ospite a Verissimo, Serena ha affermato ai microfoni di Silvia Toffanin di aver cambiato idea sul matrimonio e di essere pronta a sposare il suo fidanzato, che era apparso favorevole da sempre a tale possibilità. Adesso, però, il cantautore, ultimo eliminato del Grande Fratello Vip, ha affermato che parlare di fiori d'arancio è prematuro. Intervistato dal settimanale Chi, Pago ha chiarito che la situazione con Serena migliora sempre di più ma è bene essere cauti.

'Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi', ha detto Pago alla rivista diretta da Alfonso Signorini, aggiungendo che lui e Serena si stanno riscoprendo passo dopo passo. 'Ancora ci sono cose da capire e da chiarire'. ha poi proseguito il cantante, che ha raccontato come la sua storia con la Enardu era in crisi ben da prima di entrare a Temptation Island Vip. I problemi di coppia c'erano già da tempo ma poi nella casa sono iniziati o primi riavvicinamento.

Pago: 'A parlare di nozze ne passa di tempo'

'Da qui però a parlare di nozze ne passa di tempo', ha precisato Pago che ha voluto chiarire che la situazione tra Serena e la sua famiglia sta andando verso una riconciliazione. Se la coppia ha avuto modo, come documentato sui social di stare tutti insieme a cena con i rispettivi figli, il matrimonio per il momento è ancora lontano. In ogni caso, in questo momento per i due la cosa fondamentale è trovare quell'equilibrio che potrebbe nel futuro portarli a scegliere veramente di diventare marito e moglie.

Nozze rimandate ma non escluse del tutto. Vedremo se Pago e Serena saranno capaci di appianare tutte le divergenze e stare insieme, conciliando anche le famiglie di appartenenza e la serenità dei figli. Frattanto, una volte fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, i due hanno ripreso la loro quotidianità: amati e seguiti dai fan, i due di certo non mancheranno di informare i sostenitori su come procede la loro relazione che ha avuto risvolti inaspettati.