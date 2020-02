Dagli studi televisivi della Rai a Roma la nuova puntata di Domenica In è iniziata, ieri domenica 16 febbraio, in maniera molto movimentata: una delle ospiti in collegamento era, infatti, la sorella del cantautore Morgan, Roberta Castoldi.

Cosa è accaduto in puntata

Nella nuova puntata di Domenica In andata in onda il 16 febbraio, Mara Venier ha deciso di invitare la sorella di Morgan, protagonista di numerose polemiche per la sua partecipazione a Sanremo, conclusasi con un'eliminazione per aver cambiato il testo del brano e per aver abbandonato egli stesso il palco dopo l'uscita di Bugo.

Roberta Castoldi, sorella del cantautore Morgan, è stata invitata in trasmissione in collegamento video per parlare proprio della famosa diatriba accaduta al Festival di Sanremo tra Morgan e Bugo [VIDEO].

Dunque, la sorella di Morgan è intervenuta in trasmissione per poter esprimere il suo giudizio a riguardo: secondo la donna, Bugo avrebbe dovuto rispondere seduta stante alle accuse del fratello. Il pubblico di Domenica In e la conduttrice Mara Venier si sono mostrati perplessi: in che modo avrebbe dovuto rispondere alle accuse?

Ebbene, Roberta Castoldi ha affermato che il cantante avrebbe dovuto improvvisare un dissing (termine usato genericamente per la musica rap, in cui i cantanti si insultando improvvisando); ha continuato aggiungendo che Bugo avrebbe dovuto rispondere a Morgan sul palco, di getto, modificando anche lui le parole della canzone. Mara Venier ha risposto alla donna tenendo un discorso sull'amicizia, in quanto i due sarebbero legati da un rapporto di affetto da molti anni, senonché la sorella di Morgan ha tentato di sdrammatizzare affermando che chi trova un amico trova un tesoro.

Mara Venier si è, quindi, adirata e ha dichiarato di non apprezzare assolutamente la risposta della donna, poiché lei stessa stava cercando di fare un discorso serio sulla lite tra i due uomini, e aggiungendo: "Ma allora siete proprio così di famiglia".

Le ultime dichiarazioni di Morgan

Negli ultimi giorni si sono susseguite varie interviste dei due interessati sulla vicenda in vari format e reti televisive; in una delle sue ultime interviste, Morgan ha dichiarato che Bugo dovrebbe ringraziarlo, poiché l'ex conduttore di X Factor lo avrebbe, finalmente, portato alla tanto agognata popolarità.

Ha inoltre aggiunto che il comportamento di Bugo è stato sbagliato, poiché avrebbe cercato di prevaricarlo: "Io sono stato un maestro per lui", ha affermato. Secondo l'opinione di Morgan è stato solamente grazie a lui che Bugo è sulla bocca di tutti: "Io l'ho fatto esistere", ha dichiarato alla trasmissione Vieni da me condotta da Caterina Balivo l'11 febbraio su Rai 1.