Nella popolare fiction Il Paradiso delle signore ambientata negli anni '60, non mancano mai intrighi e intrecci amorosi. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Rai Uno il 28 febbraio 2020, segnalano che Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dopo aver comprato la villa Guarnieri con la complicità del nipote Riccardo (Enrico Oetiker), dovrà fare un grande sacrificio. La diabolica contessa si vedrà costretta a tornare a stare a stretto contatto con il cognato Umberto (Roberto Farnesi), che non è ancora riuscita a perdonare.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore), invece dopo aver messo piede nell’ufficio di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) per prendere un gioco del figlio Carletto, leggerà la missiva di Silvia (Marta Richeldi). La storica capo commessa del negozio più grande di Milano, seppur casualmente scoprirà tutta la verità sulla paternità di Federico (Alessandro Fella).

Antonio si ricrede su Armando, Vittorio ringrazia le veneri

Nell’episodio numero 95 che i fan della soap potranno vedere venerdì 28 febbraio 2020, uno storico personaggio femminile verrà a conoscenza dello sconvolgente segreto di Silvia e Luciano.

Tutto comincerà quando una nuova giornata non inizierà nel migliore dei modi a casa dei Cattaneo. Nel contempo Antonio si ricrederà sul conto di Armando, dopo aver avuto modo di conoscerlo in maniera approfondita. Il capo magazziniere del Paradiso oltre a ricevere le scuse di Salvatore e Rocco, accetterà anche quelle del marito di Elena che lo inviterà a stare accanto a sua madre Agnese soprattutto adesso.

In seguito Vittorio ringrazierà le commesse del suo lussuoso negozio per il loro contributo, non appena la nuova linea di cosmetici darà i risultati sperati.

Adelaide acquista la villa Guarnieri, Clelia apprende che Federico è figlio di Umberto

Intanto Adelaide dopo essere diventata la nuova proprietaria della villa Guarnieri per averla acquistata con l’aiuto del nipote Riccardo, non avrà altra scelta oltre a quella di tornare a vivere sotto lo stesso tetto con il cognato Umberto.

Il fratello di Marta non riuscirà ad uscire con Angela dopo averle dato un appuntamento a causa di un intoppo invece, Clelia si recherà nell’ufficio di Luciano. La storica capo commessa avrà intenzione di recuperare un giocattolo dimenticato dal figlio Carletto: grazie a questo escamotage, la Calligaris inconsciamente entrerà in possesso della lettera che Silvia ha scritto al marito. La vedova di Oscar Bacchini scoprirà il motivo per cui il ragioniere Cattaneo di recente ha avuto degli strani atteggiamenti, ovvero per aver appreso che Federico in realtà è il figlio di Umberto Guarnieri. Infine, quest’ultimo e la contessa di Sant’Erasmo continueranno ad essere ai ferri corti.