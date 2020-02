Lunedì 3 febbraio è andata in onda, in prima serata su Rai 1, la quarta ed ultima puntata della Serie TV 'La guerra è finita'. La miniserie diretta da Michele Soavi che è ispirata alla storia dei bambini di Selvino è giunta al capolinea, ma la domanda che i telespettatori si fanno è se ci sarà una seconda stagione. Inizialmente, la fiction sembrerebbe essere stata creata per concludersi nell'arco di quattro appuntamenti, però ci sarebbero alcuni fattori che potrebbero giocare a favore di eventuali nuovi episodi.

Un primo elemento a favore della fiction è quello degli ascolti, visto e considerato che La guerra è finita è stata accolta con affetto dagli spettatori e ha fatto registrare ottimi dati Auditel in tutte e quattro le puntate e questo depone a favori dei nuovi episodi.

Si potrebbe raccontare la storia dei protagonisti da adulti

Come abbiamo già anticipato, la trama che la fiction si proponeva di raccontare era quella dei bambini di Selvino (800 tra bambini e adolescenti, rimasti soli dopo la Seconda guerra mondiale, vennero accolti a Selvino, in provincia di Bergamo) ed è perfettamente riuscita nel suo intento.

Quindi, se consideriamo solo questo fattore, sembrerebbe improbabile l'idea di una seconda stagione. Però la speranza è che si dia seguito alle storie di alcuni protagonisti come Mattia, Miriam, Sara e Gabriel. Infatti, eventuali nuovi episodi potrebbero narrare le vicende dei protagonisti dopo che hanno lasciato la tenuta Terenzi.

In particolare, i telespettatori avrebbero voluto un lieto fine anche per i personaggi interpretati da Carmine Buschini e Juju Di Domenico.

Mattia è stato costretto a lasciare l'Italia e Miriam per andare in Belgio. Invece, per la coppia formata da Sara e Gabriel tutto è andato per il meglio, in quanto la ragazza ha deciso di restare con lui e non è più partita per la Palestina.

Si potrebbe dare un seguito a Giulia e Davide

L'ipotesi di una seconda stagione della fiction non è completamente da scartare, ma ovviamente non è chiaro come possa evolversi la trama in un eventuale seguito.

Tra le ipotesi, si potrebbe sempre trarre spunto dalla realtà e scoprire come si sono evolute le storie dei vari protagonisti che sono scampati a morte certa dai campi di concentramento. Infatti, questi ultimi hanno sicuramente portato per tutta la vita, come un terribile fantasma, l'orrore dei campi di sterminio.

Dunque, a tal proposito sarebbe interessante capire come questi protagonisti siano riusciti a dare una seconda possibilità alla loro vita, ma capire anche cosa è successo tra Davide e Giulia. Sarebbe davvero interessante dare un seguito anche alla loro possibile storia d'amore. Resterà da vedere se la Rai accetterà o meno questa nuova sfida