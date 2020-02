Prove di riavvicinamento tra Riccardo e Ida: a fare un gesto dall'alto valore simbolico per la dama è stato il Guarnieri il quale ha postato una foto che lo vede vicino alla Platano corredato da una dedica molto romantica. Ma non è tutto perché anche nelle Storie di Instagram il cavaliere del trono over di Uomini e donne ha pubblicato una canzone che pare proprio rivolta alla sua donna. Si tratta del brano 'Io scelgo te' di Giorgia: Riccardo ha posto l'accento sua una frase in particolare che fa rifermento alla possibilità di superare le difficoltà rialzandosi insieme scegliendosi a vicenda.

La dedica d'amore di Riccardo per Ida

Dopo le lacrime di Ida in trasmissione e la dichiarazione della dama che ha ammesso di avere il morale a terra, è arrivato un altro colpo di scena. Poche ore fa, Riccardo che fino ad ora era rimasto in silenzio ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con colei che lui più volte ha definito la donna della sua vita, tanto da arrivare a fare la proposta di matrimonio. Il cavaliere del trono over, infatti, ha scritto a corredo del post una dedica romantica: 'Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce'.

Il messaggio si conclude con un tag ad Ida.

Insomma, pare che la pace sia tornata a regnare fra i due: secondo Riccardo nulla potrà dividerli. Anche se sono tanti i battibecchi e le liti, come la coppia stessa ha ammesso nell'ultima apparizione che li ha visti tornare insieme a Uomini e Donne, pare che ogni bufera possa essere superata con la forza dell'amore che li unisce. Ancora la Platano non si è espressa su quanto accaduto: non si conoscono i motivi della crisi, che è stata davvero molto breve se si è già risolta, né le modalità con cui i due si sono riappacificati.

Riccardo alla dama del trono over: 'Scelgo te'

I gesti d'amore che Riccardo ha fatto per la sua compagna non si sono conclusi qui. Infatti, Guarnieri, nelle Story, ha condiviso con i suoi follower alcuni passaggi della celebre canzona di Giorgia 'Io scelgo te'. In particolare, il cavaliere si è soffermato su un passaggio del testo dall'alto valore simbolico per la coppia che di periodi brutti ne ha vissuti e poi superati davvero tanti nei due anni di frequentazione.

'Si cade in due e in due ci si rialzerà', ha scritto Riccardo per sottolineare la parte della canzone che più lo ha colpito. 'Tra mille rimpianti e il perdono io scelgo te', ha poi continuato Guarnieri. Arriverà un commento di Ida a tale dedica di Riccardo? La dama si è sempre lamentata che il cavaliere si è sempre esposto poco sui social per cui adesso questo gesti eclatanti saranno di certo graditi alla Platano.

Riccardo e Ida torneranno a Uomini e Donne?

Saranno i prossimi post sui social dei due o una futura partecipazione alle registrazioni del trono over di Uomini e Donne a rendere più chiaro se la pace ormai è sancita in maniera definitiva e cosa li aveva spinti ad allontanarsi per un po' di tempo.

Quel che pare evidente è che Riccardo vuole mantenere fede alla sua promessa: non vuole più lasciarsi sfuggire la bella Ida.