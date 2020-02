Pago e Serena sono stati protagonisti, ancora una volta, della puntata del Grande Fratello Vip che ha avuto luogo ieri, venerdì 14 febbraio. Alfonso Signorini, che ha preso parte alla registrazione del trono classico del 13 febbraio, ha fatto un'intervista all'ex tentatore Alessandro Graziani: è emerso che il giovane ha avuto un incontro con la Enardu dopo Temptation Island Vip e Tina Cipollari ha ipotizzato che ci sia stato un rapporto di tipo intimo tra i due. Alessandro non ha confermato né smentito tale idea: il conduttore del reality ha fatto vedere il video dell'intervista a Pago ma quest'ultimo ha mostrato tranquillità di fronte alle parole del corteggiatore.

Serena lo aveva già informato di tutto.

Pago informato da Serena del weekend con l’ex tentatore

Procede la storia d'amore di Pago e Serena all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo l'ingresso del fratello di Pacifico, gli equilibri già precari della coppia sembravano essere stati messi in crisi, ma i due hanno trovato la forza per andare avanti. Alfonso Signorini però ha voluto indagare oltre recandosi negli studi di Uomini e Donne. Il conduttore ha parlato direttamente con Alessandro, ex tentatore di Temptation Island Vip, per capire cosa c'è stato veramente con la Enardu.

Mentre Maria De Filippi ha difeso la buona fede di Serena, Alessandro ha affermato che con l'ex tronista è tutto finito, ma non ha nascosto un loro incontro dopo Temptation, senza confermare o smentire la tesi di Tina secondo la quale tra loro c'è stato un avvicinamento intimo.

Durante la puntata del 14 febbraio, Signorini ha voluto mettere alla prova di nuovo la relazione di Pago e Serena e ha fatto vedere il video ai due fidanzati che, per l'occasione, sono stati posizionati in due parti differenti della casa del GF Vip.

L'effetto che il pubblico pensava si dovesse ottenere con la visione del video però non c'è stato. Serena, infatti, aveva informato Pago che si era vista con Alessandro lo scorso settembre per cui il cantautore non è stato minimamente turbato dalle parole del corteggiatore UeD.

Serena lascia il dubbio ai telespettatori sul rapporto con Alessandro

Alfonso ha interpellato allora Serena: il conduttore, in modo diretto, ha chiesto se con l'ex tentatore c'è stato un rapporto di tipo intimo.

La Enardu, però, dimostrando sicurezza, ha detto che non avrebbe rivelato cosa sia successo con Graziani. Serena preferisce che rimanga il dubbio perché chi doveva essere a conoscenza dei fatti, cioè lei, Alessandro e Pago, lo era già. Insomma, l'imprenditrice sarda non si è sbottonata ed ha mantenuto la privacy su fatti tanto privati.

La coppia, una volta riunita, si è abbracciata e baciata: ennesima prova superata con la benedizione di Signorini che si è detto lieto che la Enardu sia stata tanto sincera con il suo fidanzato. Tutti i dubbi adesso sono stati fugati: per la coppia non dovrebbero esserci più brutte sorprese o rivelazioni inaspettate.

Dopo i tristi momenti passati nei giorni precedenti alla diretta di San Valentino, Pago e Serena possono tirare un sospiro di sollievo.

Serena ancora in casa

Serena è in nomination dopo aver scampato l'eliminazione del 14 febbraio: adesso Pago potrà godersi per altri giorni la sua donna in casa. La coppia avrà modo di parlare ancora e di trovare un equilibrio sempre più stabile in modo che, una volta usciti, il loro amore, che dovrà affrontare altre prove, risulti indissolubile.