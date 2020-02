Madonnna ha offerto la sua casa di New York a Harry e Meghan. La notissima popstar ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare una singolare proposta ai duchi del Sussex che, come noto, hanno deciso di lasciare gli obblighi della famiglia reale inglese per avviare una vita indipendente in Canada. Ed è proprio il Canada il motivo che spinge Madonna a scrivere.

Madonna: 'Il Canada è noioso, venite a Manhattan'

La popstar avrebbe proprio offerto il subaffitto della sua casa con la seguente motivazione: "Non andate in Canada, è noioso lì".

La celebre cantante poi ha evidenziato che concederebbe volentieri il subaffitto del suo appartamento a Central Park West, descrivendolo. Ha "due stanze con la migliore vista di Manhattan e un balcone incredibile". E ancora sul filo dell'ironia "Buckingham Palace è nulla in confronto".

Non è ancora giunta una risposta di Harry e Meghan ma tutto lascia pensare che il trasferimento nella Big Apple non sia contemplato nei programmi a breve e che rimangano a vivere a Vancouver.

Intanto il Sun riporta nuove accuse che arriverebbero dagli uomini della sicurezza

Non c'è proprio mai pace per Harry, Meghan e il piccolo Archie. Non passa giornata che non ci sia una polemica o un attacco. C'è ora da fare registrare quella del Sun che tira in ballo la sicurezza. Per il tabloid, i duchi del Sussex affiderebbero alle persone della sicurezza - che le hanno seguite pure nella loro nuova vita in Canada - anche altri compiti che non sono propriamente legati alla sicurezza.

Gli incaricati di salvaguardare le loro vite verrebbero infatti inviati anche a fare spesa in un negozio di alimentari che sarebbe proprio di espresso gradimento di Meghan Markle. La testata pubblica nella sua edizione anche delle fotografie che ritraggono queste persone proprio intente a far spesa. E stessa cosa accade per altri bisogni della coppia come ad esempio recarsi in caffetteria per ritirare gli ordini dei Duchi del Sussex.

Questo stravolgimento dei compiti, in particolare, creerebbe problemi perché, in un certo senso, i bodyguard si sentono trattati alla stregua di domestici ma soprattutto non potrebbero essere nel posto giusto per proteggere i duchi se se ne presentasse la necessità. Una fonte vicina agli uomini della sicurezza avrebbe dichiarato al Sun che si tratta di ragazzi che sono agenti di protezione, addestrati nella difesa personale. Non sono addestrati per fare altre commissioni come invece sta avvenendo.

Quando si parla di tabloid il confine tra verità e realtà è sempre complicato da identificare e quando si parla di famiglia reale poi si amplifica tutto.

Di certo sembra che per Harry, Meghan e Archie ci sia a disposizione una quindicina di agenti, alcuni canadesi e altri che sono arrivati dalla Gran Bretagna.