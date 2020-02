Nella serata di sabato 8 febbraio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 è finalmente arrivato il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nonostante i due giovani sembrino essere molto presi l'uno dall'altra, la bella influencer originaria di Pordenone nelle ultime ore è apparsa pentita per quanto accaduto.

Clizia e Paolo, fin dai primi giorni del reality-show di Canale 5, hanno mostrato di avere un certo feeling. La Incorvaia non ha mai nascosto che il 28enne romano sia il suo genere d'uomo, tanto da ammettere che se avesse dovuto scegliere tra Paolo e Ivan Gonzalez, senza dubbio avrebbe scelto il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Lo stesso Ciavarro jr prima aveva ammesso di non provare alcuna attrazione fisica verso la sua coinquilina, ma poi ad Antonio Zequila aveva confessato il suo interesse: "Non lo nascondo, è evidente".

Clizia assalita dai sensi di colpa dopo il bacio con Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono baciati, suggellando la loro intesa. Purtroppo tutti coloro che già esultavano per la nascita della love story all'interno della casa più spiata d'Italia, dovranno attendere ancora un po' di tempo. La Incorvaia, infatti, nel corso di una chiacchierata confidenziale con Andrea Denver, sembra essersi pentita per quanto accaduto con il suo coinquilino.

L'ex moglie di Francesco Sarcina ha confessato al modello di essere in ansia, poiché fuori dal reality-show lei stava frequentando una persona. Quando Denver ha cercato di tranquillizzare la sua coinquilina, Clizia ha ammesso che l'esperienza al GF per la coppia era una prova: "Io non l'ho superata, ho preso un'altra direzione e qualche senso colpa ce l'ho". Infine, la gieffina ha ammesso di non voler passare di fronte alle telecamere per una persona superficiale.

Francesco Sarcina si tira fuori dai gossip a Domenica In

Francesco Sarcina è reduce da uno strepitoso successo alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Fino ad oggi il cantante de Le Vibrazioni non aveva mai commentato il percorso della sua ex moglie al Grande Fratello Vip 4. Sarcina si era limitato solo a dire di essere single. Nella puntata di Domenica In in diretta dal teatro Ariston, per la prima volta Francesco Sarcina potrebbe aver lanciato una frecciatina a Clizia Incorvaia.

Il cantante avrebbe infatti dichiarato a Mara Venier: "Io sono già nell'occhio del Gossip, ci manca solo questa". Poi ha aggiunto: "Non sono mai entrati, gli altri ci entrano, io mi sono sempre fatto i cavoli miei". Intanto la scorsa settimana Clizia Incorvaia ha minacciato il ritiro dal reality-show di Canale 5, semmai gli autori decidessero di fare entrare il suo ex marito nella casa più spiata d'Italia.