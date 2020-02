I momenti di tensione non mancheranno nei prossimi episodi dello sceneggiato Una vita, in programma su Canale 5 la settimana prossima. Dagli spoiler si evince che Frate Guillermo, dopo aver consigliato a Telmo Martinez di lasciare il sacerdozio se ciò che prova per Lucia è davvero forte, farà una tragica fine. L’anziano mentore verrà ritrovato senza vita proprio dal suo adorato allievo nella casa parrocchiale. Celia invece si sentirà male dopo aver acquistato un farmaco per la sua cara amica Trini Crespo.

Purtroppo la situazione sarà abbastanza seria, visto che la moglie di Felipe Alvarez Hermoso non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza.

Una Vita, trame al 21/02: Lucia non crede che Samuel sia un assassino, Ursula contro Guillermo

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda in Italia da domenica 16 a venerdì 21 febbraio 2020 dicono che Liberto avrà il timore che Tito possa far fallire la sua carriera di pugile, nonostante si sia conquistato la simpatia degli abitanti. Intanto Lucia, anche se Telmo le farà l’ennesimo avvertimento per proteggerla e per cercare di farle aprire gli occhi, non riuscirà a credere che Samuel sia l’assassino di suo zio Joaquin.

Nel contempo Susana si dispererà, dopo aver appreso tramite una lettera che il bambino di Simon ed Elvira è gravemente malato. Casilda incoraggerà Marcelina a sedurre Jacinto, invece Ursula ascolterà una conversazione tra il Martinez e Frate Guillermo. L’ex istruttrice verrà a conoscenza che l’anziano mentore ha invitato il prete a togliersi gli abiti talari, se ama la Alvarado. A questo punto la Dicenta si scaglierà contro Guillermo per le strade di Acacias 38.

Telmo apprende del decesso del suo mentore, Celia abortisce

Successivamente Trini avrà un forte mal di testa, proprio quando Fabiana non si troverà a casa sua. La moglie di Ramon si recherà da Celia, e le chiederà di comprarle un medicinale in farmacia: quest’ultima dopo aver fatto il favore alla sua amica farà i conti con un malore improvviso. Telmo rimetterà piede nel quartiere iberico, e troverà il corpo senza vita di Frate Guillermo.

Il commissario Mendez farà subito delle indagini per far luce sul misterioso decesso del religioso, e apprenderà che l’uomo prima di morire aveva avuto una lite accesa con la Dicenta. La Alvarado affranta per quanto accaduto nella cittadina iberica, dirà a Samuel di rimandare il loro matrimonio. Soprattutto la ricca ereditiera sarà dispiaciuta per la cugina Celia, che purtroppo perderà la creatura che portava in grembo pur essendo stata portata in ospedale da Cesareo e Trini.

Il Martinez affronta Espineira, Felipe accusa Trini

Il fratello di Diego, sempre più pressato dal pericoloso strozzino Jimeno Batán che vorrà mettere le mani nel patrimonio dei marchesi di Valmez al più presto possibile, non vorrà per nessun motivo posticipare le sue nozze.

Il commissario Mendez farà delle domande a Fabiana per capire quale tisana abbia assunto Ursula, il giorno in cui il mentore di Telmo ha esalato l’ultimo respiro. Intanto quest’ultimo, convinto che ad uccidere Frate Guillermo sia stato Espineira, troverà il coraggio per affrontarlo. Mentre il priore negherà al Martinez la sua colpevolezza, Felipe farà ritorno ad Acacias 38 e verrà messo al corrente dell’aborto della moglie. L’avvocato, sconvolto per l’ennesimo lutto subito, si scaglierà contro la Crespo e oltre a ritenerla la responsabile della disgrazia che ha colpito la sua famiglia le proibirà di vedere la sua amata.

Infine la domestica Agustina avrà uno strano atteggiamento, poiché darà l’impressione di sapere qualcosa sull’omicidio di Frate Guillermo.