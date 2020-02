La casa più spiata e amata d'Italia continua a far parlare di sé nel mondo televisivo e non: negli ultimi giorni la vita per i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip è stata tutto fuorché tranquilla, a causa di alcuni comportamenti di Antonella Elia, accaduti nel pomeriggio di sabato 15 febbraio. La showgirl italiana, infatti, ha discusso con Patrick Ray Pugliese a causa di un banale litigio riguardante delle faccende domestiche: la discussione sui piatti da lavare è stata la miccia che ha fatto scoppiare il putiferio nella casa.

Cosa è accaduto

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono sempre state, bene o male, delle divisioni e dei gruppetti interni: quest'anno la divisione è ancora più netta. Nella giornata di sabato 15 febbraio Antonella Elia ha dato il via ad un'accesa discussione con Patrick Ray Pugliese su chi dovesse lavare i piatti sporchi: dopodiché la showgirl ha accusato l'uomo di averle dato una spinta. Le immagini della telecamera dimostrano che il fatto non è avvenuto: anzi, la donna si sarebbe allontanata di sua spontanea volontà.

La discussione ha cominciato ad avere toni molto accesi quando la donna ha iniziato ad insultare pesantemente Patrick per il suo peso, definendolo un "ippopotamo".

I concorrenti della Casa si sono subito divisi in due fazioni, chi dalla parte di Antonella, chi dalla parte di Patrick. Antonella ha raccolto la palla al balzo, accusando in primis Adriana Volpe di non averle dato appoggio nella lite e definendola una bugiarda; dopodiché ha iniziato ad offendere Andrea Montovoli ("un c..."), Patrick nuovamente ("uno sbruffone").

Licia Nunez ha rimproverato la donna per il suo comportamento, finendo lei stessa nel suo mirino: la Elia le ha risposto inviperita, accusandola di voler creare un teatrino con uno scopo ben preciso: farla crollare e metterle contro tutti gli altri concorrenti. Nel pomeriggio Antonella Elia si è di nuovo scagliata con insulti contro Adriana Volpe e Andrea Montovoli, accusando quest'ultimi e tanti altri concorrenti di favorire Patrick poiché ben visto dalla casa: 'Siete delle pecore, voi fate il branco', ha detto urlando.

Antonella contro Patrick

"Atto di bullismo": Antonella Elia, showgirl nota al popolo italiano, ha esordito così nella mattina di lunedì 17 febbraio, riferendosi ai comportamenti di Patrick Ray Pugliese nei suoi confronti. Secondo quest'ultimo, invece, si tratterebbe di una sceneggiata della showgirl, atta ad attirare l'attenzione su di sé e a farla percepire come una vittima dal pubblico, evitandole così la nomination. L'uomo, però, rimane deciso nell'evitare la trappola che la donna le ha teso e ottiene il consenso unanime del pubblico: il concorrente, infatti, sarebbe il preferito nonché papabile vincitore del Grande Fratello Vip.