È tornato il sereno tra Antonella Elia ed il suo compagno Pietro Delle Piane. Ieri sera, lunedì 10 febbraio, durante la diretta del Grande Fratello Vip i due innamorati hanno avuto la possibilità di chiarirsi proprio in merito alle foto che sono state pubblicate sul settimanale Nuovo la scorsa settimana, nelle quali Pietro era stato ripreso in compagnia della sua ex compagna Fiore Argento. Antonella Elia, che la scorsa settimana aveva visto le foto del suo fidanzato insieme alla ex, non vedeva l’ora di potersi incontrare con Pietro per chiedere spiegazioni.

Pietro, molto emozionato ma anche molto ansioso, ha spiegato ad Antonella di aver incontrato la Argento solo per una questione lavorativa, tranquillizzandola così in merito alle voci sul tradimento.

'Sono un uomo a metà senza Antonella'

Prima di far entrare Pietro all’interno della casa per permettergli così di chiarire con Antonella, Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente del GF Vip le immagini del suo compagno, ospite a Live Non è la D’Urso, mentre si sottoponeva alla macchina della verità.

Nel vedere quelle immagini e nel sentire che la macchina della verità aveva dato un esito positivo in merito al presunto tradimento, Antonella Elia è apparsa visibilmente preoccupata. Nel vedere questa reazione, Signorini, proprio per evitare che potesse succedere altro, ha fatto entrare dalla porta rossa subito Pietro, il quale proprio varcando la porta, ha detto "Senza di lei sono un uomo a metà".

Nel sentire quelle parole, la Elia si è subito tranquillizzata ed ha chiesto immediatamente spiegazioni in merito a quell’incontro con la Argento. Pietro le ha spiegato che si erano incontrati solo per parlare di alcuni progetti di lavoro e non per altri motivi. Inoltre Delle Piane le ha raccontato di essere in questi mesi "braccato dai paparazzi".

'È la mia donna e non me la porta via nessuno'

Nel sentire queste parole, ma soprattutto nel vedere gli occhi sinceri e pieni d’amore del suo Pietro, Antonella Elia ha deciso di perdonarlo.

I due, subito scambiatosi un bacio lungo e passionale, hanno così messo una parola fine a questo chiacchiericcio. Prima di salutarla, Pietro ha voluto rimarcare di amare moltissimo Antonella: "Non me la porta via nessuno, è la mia donna, non ci riusciranno mai a dividerci. Io senza di lei sono un uomo a metà", ha confessato infatti Pietro Delle Piane. Per Antonella Elia, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, la tempesta è così passata e le foto che ritraevano Pietro con la sua ex compagna ormai sono un ricordo. È tornato tra di loro il sereno e Antonella può così continuare a vivere la sua esperienza all’interno del GF con assoluta tranquillità.