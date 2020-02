È di nuovo maretta fra Pacifico Settembre e Serena Enardu. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini - a far visita a Pago è stato il fratello Pedro. Quest'ultimo ha messo in guardia il fratello e non ha riservato parole dolci per Serena. Pedro, senza peli sulla lingua, ha confessato a Pago ciò che pensa sul comportamento di Serena e ha rivelato che la ragazza poco prima di entrare nella casa ha messo dei like su IG al tentatore Alessandro Graziani.

Pedro al fratello Pago: 'Se Serena ti amava ti aspettava fuori'

Alfonso Signorini annuncia a Pago: 'Una persona a te molto vicina è venuta a parlarti con il cuore in mano'. Entra nella casa Pedro, il fratello di Pago, mentre Serena dal confessionale vede tutto quello che sta succedendo. Dopo un lungo abbraccio i due fratelli si siedono a parlare e Pedro confessa a Pago: 'È opinione comune - delle persone che lavorano con te, dei tuoi amici, della tua famiglia - che da quando è entrata Serena tu ti stia un po' perdendo.

Ti stai concentrando troppo sulla coppia e poco su te stesso. Devi far vedere chi sei, capisci? Sei un artista, un cantautore. Ho il dovere di dirti che se lei davvero ti amava ti avrebbe aspettato fuori, non sarebbe entrata qua dentro. Per il tuo bene sarebbe stata fuori, ti avrebbe aspettato e ti avrebbe fatto fare il tuo percorso che era bellissimo. Poi potevate incontrarvi e chiudervi in casa a discutere sul da farsi'.

Pedro contro Serena: 'Chiedile come mai ha messo like ad Alessandro'

E continua: 'E poi chiedi a Serena perché il 19 e il 21 gennaio ha messo like a quel ragazzo. Non vuol dire niente, ma stava entrando qua e stava dicendo che è innamorata di te. Ci voleva un po' di buon gusto, tutto qua. Voglio solo vederti felice'. Pedro si riferiva ad Alessandro Graziani, il bel tentatore di Temptation Island con cui la Enardu aveva particolarmente legato, facendo inevitabilmente soffrire il suo compagno Pago.

Pago risponde a Pedro: 'Tuo fratello sta benissimo e aveva bisogno di vivere questa cosa con lei immediatamente. Proprio per quello che mi stai dicendo. È giusto così. Lei ora mi sembra più sincera e serena di come non l'ho mai vista. Tutto quello che è successo prima non mi interessa più. Fidati di tuo fratello più grande. Questa ragazza ora è innamoratissima di me e lo è sempre stata'.

Pedro: 'Serena dopo TI non ci ha mai cercato per dare spiegazioni'

Signorini incalza Pedro a spiegare come mai Serena non lo convince fino in fondo. Pedro ammette: 'Serena gli ha fatto troppo male. Dopo quello che è successo non si è mai avvicinata alla nostra famiglia dandoci delle spiegazioni, anche se è ingiustificabile quello che ha fatto.

Pago stava facendo un percorso spettacolare dentro la casa, da quando è arrivata Serena quasi gli ha tarpato le ali. Stanno sempre isolati e così non esce fuori l'individuo singolo. Sarebbe stato meglio se Serena non fosse mai entrata in casa'.

Serena: 'Non ha nessun valore, l'ho messo perché era un bello scatto'

Serena Enardu, interpellata da Signorini, ammette con nonchalance: 'Sì, è vero. Ho messo i like ad Alessandro. Lui è una persona che conosco, è un amico. Se mi piace un suo scatto metto un like'. Pago risponde: 'Non mi piace, per niente.' Serena sente di pagare il fatto di essere una persona trasparente e spontanea e continua: 'Alessandro è un bellissimo ragazzo che conosco e mi fa piacere mettergli un like.

Se ci fosse qualcosa sotto non avrei messo questo like. Posso sembrare stupida, ma non fino a questo punto. Un like lo considero come 'mi piace questa foto', non ha nessun altro valore'.

Pago contro Serena: 'Pecchi di sensibilità, con lui hai distrutto la nostra storia'

Pedro rincara la dose: 'È fuori luogo, di cattivo gusto. Secondo me ha sbagliato la tempistica'. Pago: 'Poteva essere evitato secondo me visto come sono stato. Serena a volte manca di sensibilità e questa è un'altra dimostrazione'. A questo punto il fratello di Pago esce di scena e Pago e Serena rimangono da soli, ma tra i due scoppia una lite furiosa.

Lei si sente attaccata dalla famiglia del suo compagno e avrebbe voluto essere difesa davanti a Pedro. Pago ribadisce a Serena che il like non ha alcun significato per lui, ma resta il fatto che il gesto gli crea parecchio disturbo e che lei avrebbe potuto evitarlo: 'Hai messo il like alla persona con la quale hai distrutto la nostra storia. Vi sentite anche? Non mi fa piacere'.

Serena furiosa con Pago: 'Mi aspettavo che stessi dalla mia parte'

Serena arrabbiatissima si sfoga contro Pago: 'Ti devi dispiacere per la pochezza di tuo fratello che a 50 anni viene a farti vedere due like. Tu lì dovevi stare con me.

Questo è quello che ci manca. L'altro giorno ci siamo detti 'io e te contro tutti'. Mi aspettavo che non dicessi nulla e che ne avremmo parlato poi da soli, come avevamo deciso e non è durato neanche un giorno. Questo volevo. Le nostre parole non hanno nessun valore. L'importanza ad Alessandro gliela dai solo tu. Tu e gli ignoranti'.