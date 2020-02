La prima serata della rete ammiraglia Mediaset, il 3 febbraio 2020 è stata occupata dal reality Grande Fratello Vip. Il pubblico da casa già contro Serena Enardu, poiché molti utenti sono convinti che sia entrata nella casa di Cinecittà come concorrente soltanto per ottenere visibilità, e non ha gradito quanto accaduto durante una pausa pubblicitaria. A scatenare la polemica è stato un filmato pubblicato sui social in cui l’ex tronista sarda e Pago confabulano sull’importanza di stare accanto a Patrick Ray Pugliese perché è molto forte al televoto, e soltanto per poter rimanere più a lungo possibile nel GF Vip.

Con questo gesto il cantante, che si è appena riconciliato con la propria compagna, ha dimostrato di non essere così estraneo dalle strategie come invece sembrava.

GF Vip, riassunto puntata del 3 febbraio: Fernanda e Fabio criticano l’entrata della Enardu

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del GF Vip 4, che vede al timone Alfonso Signorini e la partecipazione di Wanda Nara e Pupo con il ruolo di opinionisti. I telespettatori hanno assistito all’ospitata di Eva Robin’s, che ha avuto il tanto atteso confronto con Antonio Zequila per un flirt avuto in passato.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto modo di esibirsi in una gara carona, con Riccardo Fogli e Pupo. Successivamente Michele Cucuzza, dopo aver lasciato il gioco per volere del pubblico per aver avuto la peggio tra Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, e Carlotta Maggiorana, ha varcato di nuovo la porta rossa. Il giornalista, grazie ad un cambiamento, si è ricongiunto con gli altri concorrenti, ma è finito direttamente in nomination.

Nel corso della serata, inoltre, c’è stato il ritiro di Carlotta Maggiorana che ha scelto di concludere la sua esperienza, per aver sentito troppo la mancanza dei propri cari. In seguito Serena Enardu ha avuto la possibilità di apprendere che alcuni coinquilini, soprattutto Fernanda Lessa e Fabio Testi la considerano un’opportunista entrata in gioco per rovinare il percorso di Pago.

GF Vip: Pago e Serena confabulano sulle nomination durante una pausa pubblicitaria

A pensarla allo stesso modo di alcuni gieffini sono parecchi utenti sui social, che continuano ad insorgere contro le dinamiche della trasmissione ritenendo che sia tutto pilotato. Il pubblico da casa, in particolare, non ha gradito l’entrata nella casa dell’ex tronista sarda, poiché le percentuali di voto effettuate nel corso del secondo appuntamento stabilivano che il 51% degli italiani era contrario all’ingresso della 43enne. Ebbene sì, nonostante Serena sia diventata una concorrente a tutti gli effetti, lei e Pacifico risultano poco credibili perché avrebbero potuto viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere.

Nelle ultime ore, i fan del GF Vip hanno preso di mira la coppia con un duro attacco, facendo girare tramite un tweet un video in cui si vede Pago dare istruzioni all’ex fidanzata su come comportarsi per conquistarsi il favore del pubblico. Il cantante sardo che è sempre piaciuto per la sua spontaneità e dolcezza, in un fuori onda ha consigliato alla donna che non ha smesso di amare di stare accanto ad un concorrente. Per la precisione Pacifico, riguardo alla questione delle nomination, ha sussurrato all’orecchio della Enardu queste seguenti parole: “Patrick è una palla al piede, cerca di stargli vicino”.

Ebbene sì, ciò che ha fatto infuriare il web è la strategia adottata dai due ex protagonisti di Temptation Island Vip per poter superare un probabile televoto, avvicinandosi ai compagni d’avventura che sono più amati fuori.