Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio, nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin sono stati forniti degli spoiler sulla nuova puntata del GF Vip 4. Alfonso Signorini ha fatto sapere al pubblico che, nell’appuntamento serale del 10 febbraio, Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, metterà piede nella casa di Cinecittà per la seconda volta. L’ex volto di Non è la Rai, che ha sempre preso le difese del padre di suo figlio, incontrerà Serena Enardu molto probabilmente per farle sapere di non aver gradito la sua partecipazione al reality.

GF Vip: Alfonso Signorini anticipa l’ingresso di Miriana Trevisan nella puntata del 10 febbraio

In una nuova puntata del programma Verissimo andata in onda su Canale 5 oggi, tra i tanti ospiti la conduttrice ha accolto nel suo studio Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi, per iniziare, si è confidato con Silvia Toffanin, facendo delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale e privata. I telespettatori hanno avuto modo di apprendere delle anticipazioni esclusive riguardanti un colpo di scena che si verificherà nel prossimo appuntamento serale del GF Vip.

Stando a quanto è stato dichiarato in anteprima da Signorini, l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, lunedì 10 febbraio varcherà nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà. La nota showgirl questa volta non avrà un confronto con il cantante sardo con cui ha avuto il figlio Nicola di dieci anni, ma incontrerà Serena Enardu. A quanto pare, l’ex volto di Non è la Rai non sarà per niente gentile nei confronti dell’influencer sarda.

A svelare ciò che potrebbe succedere tra le due donne è stato lo stesso Alfonso, pronunciando queste parole: “Miriana Trevisan entrerà nella casa ed è una persona che non le manderà a dire a Serena. Tiene molto a Pago”. Ebbene sì, lo scoop lanciato da Signorini ha fatto capire chiaramente che l’ex moglie di Pacifico avrà un duro faccia a faccia con Serena. D'altronde la showgirl ha già avuto modo di esprimere il proprio disappunto sulla rivista Spy in edicola dal 7 febbraio, in cui ha fatto sapere che suo figlio ha smesso di guardare suo padre in tv, proprio a seguito dell’ingresso della Enardu al GF Vip.

A puntare il dito contro l’ex protagonista di Uomini e Donne ci ha pensato anche il fratello del cantante sardo, che ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sempre sulle pagine del magazine diretto da Massimo Borgnis. Pedro Settembre ha criticato Serena dicendo che pensa soltanto alla sua felicità e che si tratta di una persona egoista.

Antonella Elia incontrerà il fidanzato Pietro nella casa del GF Vip

Sempre nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, il giornalista e padrone di casa del GF Vip si è mostrato parecchio orgoglioso del cast scelto per questa edizione.

Alfonso Signorini, oltre a sottolineare che Serena Enardu è parecchio criticata poiché molti fan sono convinti che abbia partecipato al reality soltanto per farsi pubblicità, ha svelato che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto daranno molte soddisfazioni. Inoltre, il direttore di Chi ha tenuto a sottolineare di aver scelto per la trasmissione delle donne Alfa che siano sia amate che odiate. Per concludere, sempre riguardo alla decima puntata del Grande Fratello Vip, ad animare la serata ci sarà anche il tanto atteso confronto tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Quest’ultimo dovrà dare le dovute giustificazioni alla propria compagna per essere stato fotografato di recente in atteggiamenti complici con la sua ex Fiore Argento.