Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap italiana che tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori ogni giorno feriale della settimana.

La trama della puntata di martedì 11 febbraio 2020 su Rai 1, rivela che Federico Cattaneo apparirà molto giù di corda, tanto che Vittorio Conti gli proporrà di collaborare ad un evento al grande magazzino. Agnese Amato, invece, chiuderà la frequentazione con Armando dopo l'arrivo di alcune brutte notizie, riguardanti la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 11 febbraio: Vittorio chiede aiuto a Federico, Salvatore vuole recarsi a Berlino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, focalizzate sulla nuova puntata in programma martedì 11 febbraio 2020 su Rai Uno, rivelano che Vittorio convincerà Federico a partecipare all'organizzazione di un evento, organizzato al grande magazzino in occasione di San Valentino. Il Conti, infatti, persuaderà il figlio del ragionier Cattaneo ad aiutare Marta ad allestire il romantico evento, presso il suo negozio.

A tal proposito, le Veneri si dimostreranno molte entusiaste dall'idea proposta dai proprietari. In questo frangente, Roberta correrà a ringraziare questi ultimi per la grandiosa idea.

Nel frattempo, Rocco non troverà il coraggio di dichiarare il suo amore a Marina dopo aver visto la copertina del fotoromanzo, registrato tra le mura del grande magazzino. Irene, infatti, intralcerà i piani dell'Amato, mentre Salvatore comunicherà alla madre di voler andare a Berlino, per scoprire se suo padre Giuseppe è davvero detenuto dietro le sbarre.

Agnese prende le distanze da Armando, Silvia in crisi

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 11 febbraio dopo la trasmissione "Vieni da Me", rivela che Agnese apparirà sconvolta, dopo aver scoperto che suo marito Giuseppe è stato coinvolto in una rapina, tanto da essere stato arrestato in Germania. Per questo motivo, la donna prenderà le distanze da Armando, reo di non averle rivelato prima il contenuto della lettera che nascondeva tra i documenti al grande magazzino.

Nel dettaglio, la signora Amato crederà che sia stata una punizione divina, in quanto aveva provato una simpatia per il Ferraris. Intanto, Luciano non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di sua moglie. Di conseguenza, il Cattaneo deciderà di fare una sorpresa a Silvia con la speranza di vederla nuovamente sorridere. Per fare ciò, il padre di Federico organizzerà una romantica cena in occasione del giorno di San Valentino. L'uomo riuscirà a risollevarle il morale? Lo scopriremo nelle puntate successive.