Il Segreto nei prossimi episodi vedrà come assoluto protagonista Fernando Mesia. Gli spoiler inerenti le puntate dall'1 al 6 marzo, rivelano che l'uomo riverserà la sua follia su Maria rapendola e portandola in un monastero dove aveva piazzato una bomba. Intanto, la giovane tornerà miracolosamente a camminare e azionerà la bomba che aveva costruito il Mesia che in seguito verrà creduto morto mentre Armeno minaccerà ancora una volta Prudencio. Infine, Dolores volendo scoprire il perché Marina è giunta a Puente Viejo, si recherà da don Berengario per fargli delle domande.

Il Segreto, Fernando cerca di uccidere Raimundo ed Irene

Gli spoiler Il Segreto dall'1 al 6 marzo [VIDEO], rivelano che Severo e Carmelo dopo aver capito che il responsabile di tutte le tragedie accadute a Puente Viejo nell'ultimo periodo, faranno fronte comune con donna Francisca per potersi liberare definitivamente dello scomodo rivale. Irene e Raimundo, però, decideranno di intervenire e ciò finirà per rovinare il piano messo a punto dalla Montenegro con i suoi complici. Fernando, infatti, sentirà una parte del loro discorso e li rapirà.

In seguito, il Mesia metterà un fucile davanti alla finestra e lo posizionerà verso le sedie su cui ha legato Irene e Raimundo. L'uomo farà ciò, in quanto sarà convinto che Severo e Carmelo quando giungeranno sul posto notando l'arma, sparino contro i loro amici uccidendoli. Per loro fortuna, Francisca avrà un'intuizione e riuscirà a salvare la vita di suo marito e della giornalista.

Il Segreto, Maria torna a camminare miracolosamente

Negli episodi Il Segreto dall'1 al 6 marzo, vedremo Fernando, ormai all'apice della follia, rapire Maria. Raimundo si preoccuperà molto per l'improvvisa scomparsa della nipote e deciderà di seguire il Mesia. L'Ulloa, così facendo scoprirà che il nemico si trova nei pressi di un monastero abbandonato. Nel frattempo, proprio in quel luogo, Maria tornerà miracolosamente a camminare e per liberarsi di Fernando azionerà la bomba che l'uomo aveva progettato per uccidere tutti i suoi nemici e convincere lei ad andare via da Puente Viejo in sua compagnia.

Poco dopo, Lola nonostante Prudencio farà di tutto per rassicurarla, deciderà di non comprare il terreno familiare così come le aveva proposto sua sorella. Intanto, l'usuraio Pablo Armero, spinto da Francisca, minaccerà ancora una volta il giovane Ortega consapevole che ormai la Montenegro non lo proteggerà più.

Il Segreto, trame fino al 6 marzo: Fernando viene creduto morto

Le trame Il Segreto fino al 6 marzo, ci dicono che Tiburcio ed Hipolito decideranno di fare un regalo a Dolores e a Gracia e compreranno loro la lavabiancheria. Intanto, la bottegaia si recherà da don Berengario con il chiaro intento di scoprire per quale motivo, Marina, la madre di Esther si sia presentata si punto in bianco in paese.

Più tardi, in seguito all'esplosione che ha distrutto il monastero, la Guardia Civile, darà per morto Fernando anche se il suo corpo non verrà ritrovato. Nel frattempo, Maria si renderà conto di aver sbagliato atteggiamento con la sua madrina Francisca e così le chiederà scusa e tornerà a vivere alla villa insieme a lei e a suo nonno Raimundo.