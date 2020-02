Domani, sabato 15 febbraio, ritornerà in prima serata su Canale 5 'C'è Posta per te', il programma condotto da Maria De Filippi. Infatti, dopo la pausa avuta in concomitanza con la 70esima edizione del Festival di Sanremo, il programma campione d'ascolti ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo farà il suo ritorno con la quinta puntata.

Come per ogni puntata, la padrona di casa accoglierà in studio diversi ospiti, che saranno pronti a regalare doni e sorrisi ai rispettivi destinatari della busta.

Secondo le ultime anticipazioni apprese dalla pagina ufficiale del programma tv di Mediaset, nella quinta puntata ci saranno Emma Marrone e suo padre Rosario. Ma non è tutto, perché oltre alla cantante salentina, ci saranno anche i quattro giudici di 'Tu si que vales'.

La pagina Instagram del programma ha anticipato la partecipazione della cantante

Il people show di Canale 5 sarà quindi pronto a raccontare ancora una volta storie strappalacrime di persone che hanno chiesto aiuto alla trasmissione per fare una sorpresa al proprio partner, componente della famiglia e amico o magari ricongiungersi con qualche parente caro.

La pagina ufficiale Instagram del programma televisivo ha anticipato la partecipazione dell'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che per l'occasione sarà accompagnata da suo padre Rosario Marrone. L'artista, reduce dalla partecipazione come ospite speciale di Sanremo e dall'uscita del suo primo film da attrice (Gli anni più belli), sarà per la prima volta ospite di C'è posta per te, in compagnia del genitore.

Secondo le ultime indiscrezioni, i due saranno protagonisti di una delle storie che appassioneranno il pubblico in studio e da casa. Ovviamente, bisognerà attendere la messa in onda di domani sera per scoprire chi sarà il fortunato o la fortunata che avranno l'onore di incontrare la bella e brava cantante, con il papà.

Anche la giuria al completo di Tu si que vale tra gli ospiti

Maria De Filippi, in occasione di questo quinto appuntamento con C'è posta per te, non si farà mancare nulla, e anche i giudici di 'Tu si que vales' giungeranno in studio come ospiti d'eccezione del people show.

Quindi, il pubblico assisterà alla partecipazione dei conduttori televisivi Gerry Scotti e Teo Mammucari, del professore di Amici Rudy Zerbi e dall'attrice romana Sabrina Ferrilli. I quattro, grazie alla loro simpatia, regaleranno al pubblico un bel momento di allegria e spensieratezza.

Dunque, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse rivedere le puntate andate in onda precedentemente, potrà farlo tramite Witty Tv.