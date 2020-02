Mancano poche ore alla messa in onda dell'undicesima puntata del GF Vip 4: il reality farà compagnia ai telespettatori anche nel giorno di San Valentino con storie, chiarimenti e tante sorprese. Le anticipazioni che sono state date sulla serata di oggi, 14 febbraio, informano il pubblico che in Casa sarà mostrata l'intervista che Alfonso Signorini ha fatto ieri ad Alessandro Graziani (ex tentatore di Serena Enardu) negli studi di Uomini e donne: i concorrenti saranno messi al corrente dei nuovi gossip che circolano su questo rapporto.

Sempre stasera ci saranno molte sorprese per gli innamorati e il ritorno di Barbara Alberti dopo il ritiro.

Serena Enardu protagonista della nuova puntata del GF Vip

Il GF Vip 4 sta entrando nel vivo: le puntate del reality Mediaset, infatti, sono ogni settimana più avvincenti e ricche di colpi di scena. Stasera, per esempio, i concorrenti saranno messi al corrente di un gossip che sta impazzando da giorni sul web, ovvero quello sul rapporto che c'è stato tra Serena Enardu e il suo tentatore Alessandro Graziani dopo la fine di Temptation Island ViP.

Se l'influencer sostiene che tra lei e il bel giocatore di pallavolo non ci sia mai stato nulla di sentimentale o fisico, c'è più di qualcuno che non le crede ed avanza l'ipotesi che entrambi i protagonisti di questa chiacchiera nascondano qualcosa.

Anche per questo motivo ieri Alfonso Signorini ha partecipato alla registrazione di Uomini e Donne: il presentatore ha indagato sulla compagna di Pago e l'attuale corteggiatore, facendo a quest'ultimo moltissime domande.

Il giovane, però, non ha risposto quasi a nulla, anzi ha suggerito al direttore di "Chi" di interrogare Serena sul loro legame. Tina Cipollari, però, ha smosso le acque quando ha raccontato che due sue amiche avrebbero incontrato la Enardu e Graziani a Cagliari nel mese di settembre: si vocifera che i due abbiano trascorso un romantico fine settimana.

Tutte queste notizie saranno al centro dell'undicesima puntata del GF Vip: la sarda, infatti, stasera vedrà cosa si dice sul suo conto fuori dalla Casa e sarà chiamata a raccontare la sua verità.

Sorprese per Paola ed Adriana al GF Vip 4

Oltre al capitolo Pago e Serena, nel corso dell'undicesima puntata del GF Vip 4 ci sarà spazio per l'amore: nel giorno di San Valentino, infatti, alcuni concorrenti riceveranno delle dolci sorprese dalle loro dolci metà che sono fuori dalla Casa.

Paola Di Benedetto, per esempio, oggi ascolterà in anteprima una nuova canzone che il fidanzato Federico Rossi ha scritto pensando a lei. Sebbene il cantante non intenda partecipare ad almeno una diretta del reality per abbracciare la compagna, tra poco la lascerà senza parole con un romantico gesto.

Anche Adriana Volpe riceverà una bella sorpresa dal marito: i due, infatti, dopo più di un mese di lontananza avranno la possibilità di incontrarsi e dichiararsi amore occhi negli occhi.

Televoto non eliminatorio stasera al GF Vip

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip del 14 febbraio, inoltre, informano i telespettatori che Barbara Alberti sarà in studio per spiegare le ragioni che l'hanno spinta a ritirarsi dal gioco lunedì scorso.

Alfonso Signorini, infine, leggerà il risultato del televoto che vede a rischio Serena Enardu e Licia Nunez: le due concorrenti, però, non saranno ancora che nessuna di loro uscirà stasera dalla Casa. La gieffina che avrà ricevuto meno preferenze da parte del pubblico non sarà eliminata ma diventerà la prima candidata alle nomination che saranno fatte a fine serata (e quindi potrebbe lasciare il reality lunedì prossimo).