Il bacio tra Thomas e Zoe ha scatenato una forte rabbia in Hope e nella puntata di Beautiful andata in onda negli States ieri, giovedì 13 febbraio, la giovane Logan mostra tutto il suo disappunto nei confronti di questo gesto, soprattutto perché è stato fatto di fronte a Douglas. Per quanto riguarda Sally, invece, Wyatt va a trovarla, per mostrarle la sua vicinanza, ma Katie lo prega di non rivelarle che è a conoscenza della malattia.

Beautiful, spoiler Usa: Vinny disapprova il bacio di Thomas a Zoe, davanti a Douglas

Il bacio scambiato tra Thomas e Zoe, durante la festa per il compleanno di quest'ultima, ha lasciato di stucco il piccolo Douglas, che continua a chiedersi perché il padre baci una donna che non è sua madre. Questo gesto viene aspramente criticato da Vinny, che non approva il fatto che Thomas utilizzi suo figlio per tornare insieme a Hope. Il giovane Forrester, però, non sente ragioni: solo queste "tattiche" possono aiutarlo per dare a suo figlio nuovamente una famiglia.

Il gesto di Thomas non è piaciuto nemmeno a Hope, che poco dopo, lontano da suo figlio, decide di affrontarlo. Non capisce come gli sia potuto venire in mente di fare una cosa del genere, in fondo insieme a Douglas sono una famiglia. Il giovane Forrester, con indifferenza, le ribadisce che in realtà non lo sono, anche se vorrebbe dare a suo figlio ciò che veramente desidera, ovvero che il padre e la madre tornino insieme.

La festa di compleanno che Thomas ha organizzato per Zoe suscita delle reazioni contrastanti all'interno dei Forrester. Ridge pensa che il figlio sia un inguaribile romantico, mentre per Brooke è stata tutta una messa in scena. Il marito della Logan non sopporta che lei vada sempre contro qualsiasi cosa faccia suo figlio ed è fermamente convinto che questo sia l'unico motivo che riesce ad allontanarli sempre di più.

Nonostante ciò, Brooke non cambia idea: è convinta che Thomas stia prendendo in giro tutti, con l'unico scopo di arrivare a Hope.

Wyatt va a trovare Sally

In vena di confidenze, sempre Brooke confessa a Ridge che, a causa dello stress provocato da Thomas, ha ceduto alla tentazione e ha bevuto dell'alcol. Questo particolare fa abbastanza preoccupare Ridge: teme che la moglie possa tornare a essere vittima di quella dipendenza.

Wyatt ha da poco saputo che Sally, oramai, è una malata terminale, per questo motivo vuole assolutamente vederla. Ovviamente non può dirle che sa della sua malattia, visto che Katie gli ha chiesto di mantenere il massimo riserbo.

Lo Spencer cercherà di fare il meglio per non far trasparire nulla, ma dentro di lui sa che Sally, al momento, ha solo bisogno di lui.

La preoccupazione di Sally viene notata anche da Quinn, mentre si trovano insieme alla Forrester Creations. Sa che la ragazza sta attraversando un brutto momento per la fine della storia con Wyatt, ma non può immaginare ciò che l'è stato diagnosticato e soprattutto che le rimane solo un mese di vita. Successivamente viene proprio raggiunta da Wyatt. Il ragazzo le ribadisce che nonostante tutto, loro due sono amici e questo non cambierà mai.