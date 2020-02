Sfogo inaspettato da parte di Patrick Ray Pugliese al termine dell'undicesima puntata del GF Vip 4: il concorrente, infatti, ha usato parole molto forti per dire cosa pensa di Serena Enardu e Pago, due protagonisti assoluti del reality. Chiacchierando con Clizia e Paolo, l'uomo non ha nascosto l'insofferenza che prova nell'assistere ad interi blocchi dedicati all'altra coppia, che a suo parere non è sincera come quella che si è appena formata nella Casa più spiata d'Italia.

Patrick contro Pago e Serena al GF Vip

Sono passate poche ore da quando è terminata l'undicesima puntata del GF Vip, quella nella quale è stata fatta finalmente chiarezza sul rapporto tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro. Dopo che Alfonso Signorini ha dedicato molto tempo alla sarda e a Pago nella diretta di ieri sera, uno dei concorrenti si è mostrato risentito e l'ha fatto con parole forti che sono destinate a far discutere.

Patrick Ray Pugliese, dunque, la notte scorsa si è scagliato contro i piccioncini dicendo: "Non mi va di esprimere pareri su una coppia della quale non me ne frega un ca...

Della vostra storia, per esempio, mi frega perché è positiva e solare". L'uomo ha fatto un paragone tra il rapporto che è appena nato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e quello che stanno provando a ricostruire Serena e Pago davanti alle telecamere di Canale 5.

Secondo il gieffino, dunque, i due ragazzi che stanno flirtando nella Casa sono sinceri, carini da vedere e lanciano un bel messaggio ai telespettatori, mentre l'altra coppia gli trasmette soltanto ansia e falsità.

"Tra loro ci sono solo parolacce, insulti ai parenti e corna, e a me girano i cog...", ha tuonato Patrick non molte ore fa.

Patrick motiva la nomination a Pago al GF Vip

A Patrick sembra non andare proprio giù che la maggior parte della puntata del GF Vip sia dedicata ai tormenti d'amore tra Serena e Pago, tant'è che è arrivato a nominare quest'ultimo per provare a smuovere le acque.

"Lei era stata eliminata ed è tornata dentro, così io ho votato lui.

Magari se la giocano e lui tira fuori i cog..., cosa che non fa da luglio. L'ho nominato anche per questo", ha aggiunto il concorrente al termine della diretta del 14 febbraio.

Dopo aver seguito il percorso della coppia a Temptation Island Vip, Ray Pugliese si è fatto un'idea abbastanza drastica sul loro conto: secondo lui, il cantante non si fa rispettare dalla fidanzata e le permette di fare quello che vuole.

Patrick, inoltre, si è lamentato con la produzione quando ha detto: "In questo programma si parla solo di loro sotto la tenda, così io mi metto accanto almeno mi inquadrano".

GF Vip, Serena in nomination con Fabio Testi

La protesta di Patrick è continuata con le seguenti parole: "Noi facciamo il nostro programma dentro quello di Pago, facciamo gli invasori del suo Grande Fratello".

Il concorrente, dunque, non si è limitato nell'esprimere tutta l'insofferenza che prova nei confronti della litigiosa coppia formata dal cantante e da Serena, che da circa tre settimane monopolizza intere puntate in diretta del reality show.

Anche ieri sera, 14 febbraio, si è parlato a lungo dei piccioncini e di quello che è successo tra la Enardu e il tentatore Alessandro Graziani dopo la fine di Temptation Island Vip.

La presenza di Serena nella Casa del GF, dunque, non è apprezzata da molti, tant'è che è di nuovo in nomination per la seconda settimana consecutiva. Dopo essersi salvata dal televoto non eliminatorio contro Licia Nunez (la sarda era la candidata all'esclusione dal pubblico), ora la donna se la vedrà con Fabio Testi: uno dei due, infatti, lascerà il gioco lunedì prossimo.