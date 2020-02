Il Grande Fratello Vip è nel pieno dell'edizione 2020, alla soglia dell'undicesima puntata e le polemiche non accennano a placarsi. In questi giorni, al centro della bufera mediatica c'è il caso di Pago, perché ha fatto alla sua compagna Serena un discorso giudicato da molti omofobo e razzista nei confronti di Licia Nunez.

Pago solleva una bufera per le sue parole contro Licia: 'È omosessuale e per giunta pugliese'

Il cantante sardo ha ritrovato la sua compagna all'interno della casa del Grande Fratello dopo un periodo di separazione che ha seguito il programma Temptation Island.

Le cose per loro, però, dopo un primo momento idilliaco, sembrano non andare per il meglio e la gelosia sta prendendo il sopravvento. In uno dei momenti in cui la coppia si confrontava, Pago ha espresso delle opinioni che hanno scatenato diverse discussioni tra i telespettatori, sollevando una polemica che ha attirato l'attenzione anche di Vladimir Luxuria. Riferendosi a Licia Nunez, il cantante ha suggerito alla sua compagna di stare lontana da lei, in quanto finta e omosessuale. Per rincarare la dose, Pago ha detto alla sua Serena che non aveva gradito il suo avvicinamento alla ragazza: "Per una donna è meglio non avvicinarsi a una lesbica, per giunta pugliese".

Secondo il cantante, le origini della donna peggiorerebbero l'idea che ha di lei, perché la accomunerebbero ad alcuni conoscenti pugliesi (forse l'ex di Serena) che però non ha chiarito.

Le parole dure e discriminatorie di Pago hanno fatto il giro del web e hanno scatenato anche l'indignazione di Vladimir Luxuria che ha attaccato duramente il cantante su Twitter. Da sempre attivista per la difesa dei diritti del mondo Lgbt, "Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza", ha dichiarato Luxuria sul suo profilo, riferendosi ai luoghi comuni sul mondo Lgbt che credeva ormai superati.

Per Pago Serena dovrebbe stare lontana da Licia perché potrebbe provare interesse per lei

Molto probabilmente questa situazione verrà affrontata da Alfonso Signorini nel corso della puntata di domani, venerdì 14 febbraio. Le frasi pronunciate dal cantante sono molto gravi e ricordando gli episodi accaduti nella storia della trasmissione, sicuramente la produzione penserà di prendere qualche provvedimento.

Non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma dopo il rumore che le parole di Pago hanno scaturito tra i telespettatori, gli autori quasi sicuramente non lasceranno passare il tutto con indifferenza.

Non resta che aspettare l'undicesima puntata del reality show più seguito, per sapere come ha reagito la produzione rispetto alle dichiarazioni che Pago ha fatto alla sua compagna Serena e se ci sarà un confronto diretto con Vladimir Luxuria.